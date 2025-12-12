Глава МИД Турции призвал Украину согласиться на территориальные потери
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные уступки ради мира. Об этом сообщает CNN Turk.
Как отметил глава МИД, некоторые решения сложны для Киева, но следует сделать выбор, чтобы предотвратить «более серьезные» потери.
«Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен», — указал Фидан.
Министр добавил, что Европа должна помочь украинской стороне в принятии определенных решений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках урегулирования конфликта территориальный вопрос могут вынести на референдум, пишет «Свободная пресса».
