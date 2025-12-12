Три дня холода: В Москву вернется осенняя погода после метели и гололедицы

После пятничного снега Москву ждут десятиградусные морозы, но осенняя погода вернется в столицу уже во вторник, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Москва давно ждет зимнюю погоду, хватит этого тумана, серости и зелени. Сегодня все начнется с моросящего дождя, это все-таки не ливни. Во второй половине дня ждем мокрый снег, а после 18 часов будет снег и местами метель, потому что ветер поднимется северо-западный и северный. К ночи порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Суббота тоже пройдет с ветрами, а температура понизится уже в пятницу, так что вторая половина дня пройдет с гололедицей. Уже часам к шести будет 3-4 градуса мороза. В субботу днем до пяти градусов мороза, ветер до 15 метров в секунду, пронизывающий. Снег будет только в пятницу, в выходные снега уже не будет», - рассказал он.

Синоптик подчеркнул, что пик холодов придется на понедельник, затем вновь ожидается волна потепления.

«В воскресенье ветер уляжется, но морозы будут прибавлять вплоть до понедельника. В понедельник ждем пика похолодания – от 8 до 10 градусов мороза. Во вторник уже снова возвращение осенней погоды. Потом будет очередная волна тепла. Скорее всего, в декабре будет еще одно похолодание, скачки температур будут, но какие они будут – пока сложно сказать», - добавил собеседник НСН.

Москвичи вряд ли увидят устойчивый снежный покров раньше середины декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Примечательно, что первый снег в Москве в этом году выпал только 15 ноября. В этом году он стал одним из самых поздних за последние 40 лет. Обычно в Москве снег появляется в конце октября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

