Не на корм, а в карман: Конные клубы выступили против прогулок на лошадях в городах
Александра Березина заявила НСН, что прогулки на лошадях неуместны в городах, а Владимир Бурматов отметил, что любой муниципалитет вправе запретить такие развлечения при наличии неудобств и жалоб.
Нелегальным конным прогулкам не место на улицах города, так как это действительно опасно как для самой лошади, так и для окружающих, к тому же средства от такого проката не идут в помощь самой лошадке. Об этом НСН рассказала тренер и директор по развитию конно-спортивного клуба «Глория» Александра Березина.
В России необходимо запретить коммерческие прогулки на лошадях в центре городов, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Его слова приводит NEWS.ru. Он отметил, что эксплуатация животных создает риски для окружающих, и, в частности, детей. Особенно недопустимо, по его словам, когда прогулки на лошадях используются для сбора денег. Березина, несмотря на то, что сама является представителем конного клуба, согласилась с депутатом.
«На улицах городов, безусловно, имеет смысл такие прогулки запретить. Да, это опасно. Во-первых, лошади могут испугаться, во-вторых, взрослые люди с образованием и документами не пойдут работать так в города, посылают в основном подростков, у которых даже не все родители знают, чем они занимаются. В радиусе 100 километров от Москвы или под Москвой, при наличии грамотных инструкторов и отсутствие большого количества машин, это нормально, люди должны хоть как-то заниматься спортом. Но в Москве – нет», - рассказала она.
При этом Березина подчеркнула, что заработок с таких городских конных прогулок, как правило, не идет на подержание жизни и здоровья лошадей или развитие конных клубов.
«Бедные клубы сейчас уже просто разорились, или их вытеснили. Осталось очень мало конных клубов и у тех, кто выходит в города, заработок небольшой. Это все идет не на поддержание конного клуба и жизни лошадей, а, скорее, на поддержание штанов хозяев таких клубов. Поэтому, смотря на то, что происходит, я, скорее, за запрет», - подытожила она.
В свою очередь депутат зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил НСН, что власти любого города вправе запретить прогулки на лошадях на центральной площади, если они видят в этом угрозу безопасности или получают жалобы от жителей.
«У нас сегодня подобный запрет может ввести абсолютно любой муниципалитет, любой город. Если власти муниципалитета считают, что что-то представляет угрозу безопасности для детей, для самих животных, для общественного порядка, то законодательство им позволяет ввести такой запрет. Могут возникнуть проблемы санитарного характера, потому что лошадь – это не собака, отходов в жизнедеятельности там гораздо больше. Понятно, что для каких-то муниципалитетов это может стать проблемой в центре города. Где-то люди начинают жаловаться», - рассказал он.
По его словам, как правило, этим промышляют конные клубы в летний период.
«Как правило это те, у кого есть конюшни. В туристический период они обычно организуют прокат, там, куда в каникулярное время приезжает большое количество гостей. В Суздале, например», - подытожил он.
Ранее депутат Госдумы и уроженец Ленинграда Виталий Милонов в беседе с НСН выступил против запрета повозок с лошадьми в исторической части Санкт-Петербурга, назвав их символом города. Вместо этого он призвал регламентировать эту деятельность и ввести красивую униформу извозчика, например.
