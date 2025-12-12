Нелегальным конным прогулкам не место на улицах города, так как это действительно опасно как для самой лошади, так и для окружающих, к тому же средства от такого проката не идут в помощь самой лошадке. Об этом НСН рассказала тренер и директор по развитию конно-спортивного клуба «Глория» Александра Березина.

В России необходимо запретить коммерческие прогулки на лошадях в центре городов, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Его слова приводит NEWS.ru. Он отметил, что эксплуатация животных создает риски для окружающих, и, в частности, детей. Особенно недопустимо, по его словам, когда прогулки на лошадях используются для сбора денег. Березина, несмотря на то, что сама является представителем конного клуба, согласилась с депутатом.

«На улицах городов, безусловно, имеет смысл такие прогулки запретить. Да, это опасно. Во-первых, лошади могут испугаться, во-вторых, взрослые люди с образованием и документами не пойдут работать так в города, посылают в основном подростков, у которых даже не все родители знают, чем они занимаются. В радиусе 100 километров от Москвы или под Москвой, при наличии грамотных инструкторов и отсутствие большого количества машин, это нормально, люди должны хоть как-то заниматься спортом. Но в Москве – нет», - рассказала она.

При этом Березина подчеркнула, что заработок с таких городских конных прогулок, как правило, не идет на подержание жизни и здоровья лошадей или развитие конных клубов.

«Бедные клубы сейчас уже просто разорились, или их вытеснили. Осталось очень мало конных клубов и у тех, кто выходит в города, заработок небольшой. Это все идет не на поддержание конного клуба и жизни лошадей, а, скорее, на поддержание штанов хозяев таких клубов. Поэтому, смотря на то, что происходит, я, скорее, за запрет», - подытожила она.