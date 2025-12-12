В Калифорнии шесть человек пострадали при взрыве газа
12 декабря 202512:50
Взрыв газа произошел в городе Эшлэнд в американском штате Калифорния, есть пострадавшие. Об этом сообщает телекомпания NBC.
Из-за ЧП оказался полностью уничтожен малоэтажный дом. Обломки повредили еще несколько близлежащих строений. По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки газа.
По сведениям полиции, пострадали шесть человек. Трое из них получили серьезные ранения.
Ранее газ взорвался в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области, четыре человека пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калифорнии шесть человек пострадали при взрыве газа
- Путин: Товарооборот между Ираном и Россией вырос на 8%
- Три дня холода: В Москву вернется осенняя погода после метели и гололедицы
- Как в Узбекистане: Экономист призвал запретить сделки выше 500 тысяч рублей за нал
- Глава МИД Турции призвал Украину согласиться на территориальные потери
- Девяти представителям МУС заочно дали до 15 лет колонии
- Не на корм, а в карман: Конные клубы выступили против прогулок на лошадях в городах
- «Традиции и разделение»: Директор «Ленкома» о годе работы в театре и его будущем
- СМИ: Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии
- Костин: РФ выстояла волну санкций из-за суверенной фининфраструктуры
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru