В Калифорнии шесть человек пострадали при взрыве газа

Взрыв газа произошел в городе Эшлэнд в американском штате Калифорния, есть пострадавшие. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Из-за ЧП оказался полностью уничтожен малоэтажный дом. Обломки повредили еще несколько близлежащих строений. По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки газа.

По сведениям полиции, пострадали шесть человек. Трое из них получили серьезные ранения.

Ранее газ взорвался в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области, четыре человека пострадали.



