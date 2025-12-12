Путин: Товарооборот между Ираном и Россией вырос на 8%

Товарооборот между Россией и Ираном в этом году увеличился на 8%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в пятницу встретился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Ашхабаде.

Как отметил Путин, в 2024 году товарооборот между двумя странами прибавил 13%.

«В этом за первые три квартала еще плюс 8», - подчеркнул президент РФ.

Ранее стало известно, что Путин проведет переговоры в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет «Свободная пресса».

