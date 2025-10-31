«Священных коров нет?»: Театры взялись за байопики и сиквелы
Марк Розовский объяснил, как превращает биографии в фантасмагорию, Юрий Грымов сравнил ревнителей классики с археологами, а Кирилл Крок указал на Ландау и посочувствовал новому директору «разоренного» МХАТа.
МХАТ: Директор есть, сцены нет
Новыми театральным трендами в России становятся спектакли-байопики и «дописки» известных произведений, в том числе классики.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и художественные руководители трех ведущих театров Марк Розовский (театр «У Никитских ворот»), Кирилл Крок (Театр им. Вахтангова) и Юрий Грымов (театр «Модерн») попытались найти грань между классикой и ее вольными интерпретациями.
Ну а самым резонансным событием недели стало долгожданное назначение нового гендиректора МХАТа имени Горького. На смену уволенному на волне скандалов Владимиру Кехману назначили директора Театра кукол имени Образцова Елену Булукову.
***
МХАТ имени Горького никак не может выйти из смутных времен после распада единого МХАТа в 1987 году на «чеховский» и «горьковский», а точнее «доронинский». Глава МХАТа Татьяна Доронина с 2018 года занимает пост президента, худрука в театре нет, а Владимир Кехман, назначенный гендиректором в октябре 2021 года, этим летом стал героем громкого скандала, вылившегося в увольнение. Около месяца театр оставался без гендиректора, порождая множество слухов и домыслов, точку в которых поставило Минкультуры 29 октября.
В этот день было объявлено, что место Кехмана займет директор Театра кукол им. Образцова Елена Булукова. При этом речь не идет о модном нынче совместительстве. Булукова уходит во МХАТ, оставив работу в Театре кукол.
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок назвал Булукову сильным театральным менеджером, при котором в Театр Образцова пришли стабильность и зрители. При этом он посетовал, что ей достался фактически «разоренный» МХАТ.
К.КРОК: «Я очень давно знаю Елену Николаевну, как очень правильного театрального менеджера, у которой случился очень хороший союз в Театре Образцова и с труппой, и с коллективом, и с главным режиссером Борисом Константиновым. Появились первые результаты ее работы в виде прекрасных спектаклей, интереса к театру зрителей. В театре наступила стабильность, потому что там тоже все было очень непросто до ее прихода. Я понимаю, насколько сложной будет у нее задача – прийти в театр, где все разорено, ремонты не доделаны, неизвестно, где деньги, как сейчас все это доделывать. И репертуара фактически нет, за исключением двух-трех названий, плюс полная растерянность в труппе. Там ремонт надо закончить и даже сцены нет, на ней стоят леса. Это не то что играть, создавать спектакли... Там негде играть».
М.СИНТИН: «Жаль, что театр Татьяны Дорониной практически перестал существовать без неё. Не нашелся достойный соратник, который бы продолжил дело великой русской актрисы. В этой ситуации придется создавать на этом месте совершенно новый театр, и каким он будет зависит не от директора, а от нового художественного руководителя, который рано или поздно придет во МХАТ имени Горького и принесет с собой новые идеи. Елене Булуковой же предстоит сохранить сам театр на Тверском бульваре, чтобы это здание не перепрофилировали в другое учреждение или не снесли вовсе за ненадобностью».
Театр «У Никитских ворот»: Байопик или фантазия?
Между тем театральный сезон в разгаре. Успешные театры радуют зрителей премьерами, которые формируют тренды Так, в театре «У Никитских ворот» его художественный руководитель Марк Розовский поставил спектакль о жизни выдающегося драматурга середины XIX века Александра Сухово-Кобылина «Кто убил Симон Деманш».
Этот спектакль стал очередным байопиком на столичной сцене вслед за «Солнцем Ландау» в Вахтанговском театре и «Чуковским» в Ермоловском.
При этом сам Марк Розовский считает, что его спектакли – это не байопики, а скорее фантазии на биографической основе.
М.РОЗОВСКИЙ: «Я написал в своей жизни около 50 пьес, из них половина на документальной основе. Они не совсем биографические, их нельзя назвать байопиками. Это нечто другое. Я пишу не биографии, а основываю свою драматургию на тех историях, которые имели место быть в реальной жизни. Это мои фантазии по поводу этих историй. И имя великого русского комедиографа Сухово-Кобылина позволяет мне делать театральную фантасмагорию. В искусстве или в науке выдающиеся люди порой попадали в очень непростые истории. Но если их внимательно изучать и копать глубоко то, в этих историях отразилась большая история».
Со своей стороны, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок высказал мнение, что байопики в театре отчасти заменили собой современную драматургию.
К.КРОК: «Для театра это совершенно новая тема, не исследованная. Театр всегда стремится к драматургии, к жизни неизведанной и открытию чего-то нового. И книжка была, и какой-то фильм не очень удачный где-то был на Западе о Ландау, а мы взяли эту тему, и посмотрите, какой успех имеет спектакль, потому что это что-то совершенно новое. Это тоже часть нашей истории, часть наших каких-то великих побед. При этом в спектаклях все показывается не только в прекрасном свете. Театр занимается тем, что показывает все противоречия личности человека, которые в нем уживаются и положительные, и отрицательные. Таких спектаклей будет появляться все больше и больше, потому что в нашей великой истории очень много личностей, о которых нужно рассказать и пробудить к ним интерес».
М.СИНТИН: «Байопики интересны для режиссеров тем, что жизнь любого человека, в том числе и великого, можно рассмотреть с того ракурса, какой интересен самому постановщику. Он может в этой истории вынести на передней план те вопросы, которые волнуют его самого. В этом случае не нужно и строго придерживаться авторского текста, как в классическом произведении. Спектакли о жизни великих людей предоставляют режиссеру полную свободу. А зрителю всегда будет интересно узнать о жизни знаменитости, каким тот или иной великий человек был в быту, в личной жизни, как переживал невзгоды и радости. В этом плане, это история обоюдоинтересная и очень перспективная, особенно в условиях, когда современная драматургия сейчас не в почете».
Театр «Модерн»: Точка и продолжение
Другим трендом нового театрального сезона стало обращение режиссеров к вольным продолжениям всем известных произведений, создание «сиквелов», если проводить аналогии с кино.
Так, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов готовится к выпуску спектакля «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя». Ранее Константин Богомолов представил в Театре на Бронной «сиквелы» чеховских пьес «Три сестры» и «Чайка».
Юрий Грымов объяснил, что его спектакль не «дописывание» романа Дэниела Киза, а самостоятельное произведение.
Ю.ГРЫМОВ: «Я очень бережно отношусь к понятию "автор", тем более к авторам, которые проверены временем. У меня идет спектакль «На дне», идет «Война и мир», и как правило, я не изменяю оригинальный текст. Да, могу его сократить, так как сегодня другое ощущение времени, но я никогда не меняю местами сцены, сохраняю последовательность, как задумал автор. Пьесу «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» мы написали вместе с Мариной Сулчани в память о Кизе, который ушел от нас в 2014 году. Мы не переписываем и не дописываем Киза. У него не было продолжения, была точка. Мы создали новое произведение, которое никак не является прямым продолжением бестселлера «Цветы для Элджернона». Если бы Киз был жив, мне было бы интересно, что бы он сказал, прочитав нашу версию продолжения истории».
При этом худрук театра «Модерн» считает, что дописывание классических произведений оправдано в современном театре.
Ю.ГРЫМОВ: «К дописыванию классических произведений я отношусь спокойно, даже иногда с интересом. Не существует "священной коровы". Во-первых, можно взять томик великого писателя или драматурга и его прочитать. Это он написал, а любое продолжение или изменение - в традициях русского театра. Если это сделано талантливо, корректно, без спекуляции, я считаю, что это может иметь место. Если же вас, как археолога интересуют подлинники, документальные свидетельства того, что сделал Станиславский, Чехов, или Толстой, то нужно читать в подлиннике, а спектакль – это угол зрения автора, а автором является современный драматург или режиссер. В зале сидят люди не из XIX века, не свидетели начала театральной жизни XX века, а наши современники. В театр приходит очень много молодежи. Они хотят, чтобы с ними говорили на их языке, однако это совершенно не значит, что персонажей из классики нужно переодевать в джинсы и майки».
М.СИНТИН: «Дописывание известных и классических произведений стало уже нормой в современном театре. Оно оправдано, когда сделано талантливо и когда привносит новые смыслы. В театре гениально написать продолжение известной пьесы будет недостаточно. Нужно, чтобы получился новый удивительный спектакль, а он возможен только в союзе режиссера и всех актеров. Необходимость сиквела нужно доказать. Если это удастся, то новая постановка лишний раз подтвердит, что в театре возможно всё».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Помидоры возглавили рейтинг самых подорожавших овощей
- «Угробит окончательно»: Учителя выступили против перехода на 12-летку
- «Можем бахнуть»: Лукашенко посоветовал не нарываться на применение «Орешника»
- Россиянам рассказали, сколько доллар будет стоить зимой
- «Священных коров нет?»: Театры взялись за байопики и сиквелы
- В Госдуме поддержали нового замминистра обороны без военного прошлого
- Группа «Ленинград» выпустила новый альбом
- В НАС рассказали о потерях бюджета из-за новых тарифов утильсбора
- Россиянам пообещали к Новому году Асти и Просекко по 600 рублей
- Историка Тамару Эйдельман заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru