«Священных коров нет?»: Театры взялись за байопики и сиквелы

Между тем театральный сезон в разгаре. Успешные театры радуют зрителей премьерами, которые формируют тренды Так, в театре «У Никитских ворот» его художественный руководитель Марк Розовский поставил спектакль о жизни выдающегося драматурга середины XIX века Александра Сухово-Кобылина «Кто убил Симон Деманш».

Этот спектакль стал очередным байопиком на столичной сцене вслед за «Солнцем Ландау» в Вахтанговском театре и «Чуковским» в Ермоловском.

При этом сам Марк Розовский считает, что его спектакли – это не байопики, а скорее фантазии на биографической основе.

М.РОЗОВСКИЙ: «Я написал в своей жизни около 50 пьес, из них половина на документальной основе. Они не совсем биографические, их нельзя назвать байопиками. Это нечто другое. Я пишу не биографии, а основываю свою драматургию на тех историях, которые имели место быть в реальной жизни. Это мои фантазии по поводу этих историй. И имя великого русского комедиографа Сухово-Кобылина позволяет мне делать театральную фантасмагорию. В искусстве или в науке выдающиеся люди порой попадали в очень непростые истории. Но если их внимательно изучать и копать глубоко то, в этих историях отразилась большая история».

Со своей стороны, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок высказал мнение, что байопики в театре отчасти заменили собой современную драматургию.

К.КРОК: «Для театра это совершенно новая тема, не исследованная. Театр всегда стремится к драматургии, к жизни неизведанной и открытию чего-то нового. И книжка была, и какой-то фильм не очень удачный где-то был на Западе о Ландау, а мы взяли эту тему, и посмотрите, какой успех имеет спектакль, потому что это что-то совершенно новое. Это тоже часть нашей истории, часть наших каких-то великих побед. При этом в спектаклях все показывается не только в прекрасном свете. Театр занимается тем, что показывает все противоречия личности человека, которые в нем уживаются и положительные, и отрицательные. Таких спектаклей будет появляться все больше и больше, потому что в нашей великой истории очень много личностей, о которых нужно рассказать и пробудить к ним интерес».

М.СИНТИН: «Байопики интересны для режиссеров тем, что жизнь любого человека, в том числе и великого, можно рассмотреть с того ракурса, какой интересен самому постановщику. Он может в этой истории вынести на передней план те вопросы, которые волнуют его самого. В этом случае не нужно и строго придерживаться авторского текста, как в классическом произведении. Спектакли о жизни великих людей предоставляют режиссеру полную свободу. А зрителю всегда будет интересно узнать о жизни знаменитости, каким тот или иной великий человек был в быту, в личной жизни, как переживал невзгоды и радости. В этом плане, это история обоюдоинтересная и очень перспективная, особенно в условиях, когда современная драматургия сейчас не в почете».

