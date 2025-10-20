Автодилеры опровергли закрытие сотни центров в России
Россия переходит к китайской модели бизнеса, когда продажи – это приоритет, а сервис и забота о клиенте после покупки автомобиля никого не интересуют, заявил НСН Андрей Ольховский.
Автомобильный бизнес переживает тяжелые времена, какие-то дилерские центры закрываются, но открываются другие, меняется акцент на брендах, заявил НСН генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский.
По итогам первых девяти месяцев 2025 года в России закрылись в общей сложности 638 автодилерских центров. О повальном уходе с рынка подобного рода розничных площадок сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования «Газпромбанк Автолизинг» и «Автобизнесревю». Ольховский опроверг такие данные.
«Это не соответствует реальной картине. Все как с ресторанами – одни закрываются, открываются другие, но никто не говорит, что людям негде будет ужинать. Тут то же самое – одни бренды не приносят экономической выгоды, а другие могут приносить, и рынок находит равновесное состояние, чтобы сбалансировать количество точек продаж и спрос», - отметил он.
При этом он признал сложное положение автомобильной отрасли. На этом фоне рынок стремится к китайской модели бизнеса.
«На сегодняшний день ситуация в автомобильной отрасли очень сложная. Если так будет продолжаться, мы перейдем к китайской модели бизнеса, когда продажи это наше все, а сервис и забота о клиенте после покупки автомобиля никого не интересует. Потому что в сервис и послепродажное обслуживание необходимо инвестировать долго и много, а многие китайские производители к этому не готовы, они перекладывают все инвестиции на дилеров, у которых сейчас нет источников для инвестиций», - добавил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН объяснил, как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом.
