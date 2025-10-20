«Это не соответствует реальной картине. Все как с ресторанами – одни закрываются, открываются другие, но никто не говорит, что людям негде будет ужинать. Тут то же самое – одни бренды не приносят экономической выгоды, а другие могут приносить, и рынок находит равновесное состояние, чтобы сбалансировать количество точек продаж и спрос», - отметил он.

При этом он признал сложное положение автомобильной отрасли. На этом фоне рынок стремится к китайской модели бизнеса.

«На сегодняшний день ситуация в автомобильной отрасли очень сложная. Если так будет продолжаться, мы перейдем к китайской модели бизнеса, когда продажи это наше все, а сервис и забота о клиенте после покупки автомобиля никого не интересует. Потому что в сервис и послепродажное обслуживание необходимо инвестировать долго и много, а многие китайские производители к этому не готовы, они перекладывают все инвестиции на дилеров, у которых сейчас нет источников для инвестиций», - добавил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН объяснил, как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом.

