«Вред поколению»: За сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» взялась Госдума
Депутат Нина Останина призвала проверить два сериала на предмет пропаганды опасного образа жизни среди подростков. Между тем МВД опровергло связь убийства подростка в Иркутске и сериала «Слово пацана».
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор для проверки сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» на предмет пропаганды опасного образа жизни среди подростков.
«Прошу вас провести проверку двух сериалов — "Слово пацана" и "Пищеблок" — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», — говорится в обращении к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.
Останина сослалась на широкий резонанс в СМИ пиз-за убийства подростка 2 декабря в Иркутске.
«Сцены сериала «Слово пацана» внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика», — подчеркнула депутат.
При этом сериал «Пищеблок», по словам Останиной, очерняет СССР и пионерию. Второй сезон сериала «Пищеблок» вышел 8 июля на «Кинопоиске». Это подростковый хоррор о вампирах в позднем СССР.
РОМАНТИЗАЦИЯ БАНДИТИЗМА ИЛИ ТРЕЗВАЯ ОЦЕНКА?
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на онлайн-платформах Wink и Start. Главный герой — подросток из интеллигентной семьи — присоединяется к молодежной организованной преступной группировке (ОПГ), чтобы защититься от нападок пацанов из школы. Сюжет повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х. Герои сериала организовывают преступные группировки, делят территорию и устраивают драки. Сериал маркирован возрастным ограничением 18+, а в конце каждой серии приводится телефон горячей линии, куда можно обратиться, если подросток попал в сложную ситуацию.
Проверить сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям уже просила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратилась с соответствующим письмом в Роскомнадзор. Волынец считает, что картина может нарушать приказ президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей.
Омбудсмен уверена, что «фильм стал романтизацией бандитизма и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», а подростки вместо того чтобы сделать вывод, что банды – это плохо, создают группы и совершают противоправные действия. Омбудсмен попросила РКН запретить трансляцию сериала «Слово пацана» и заблокировать сайты, где его транслируют.
При этом среди чиновников есть и другие мнения относительно запрета сериала. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявляла, что если в сериале «Слово пацана» дана трезвая оценка событиям 1980-х годов, то запрещать его не нужно. По ее словам, авторы должны показать тот период временем предательства и раскола, угрожающим единству страны.
«Самая больная сегодня проблема – это тема национального единства. Этот фильм как раз рассказывает об этих событиях, я помню, я жила в это время. Возможно, именно это и стало причиной проверки, не вносит ли это национальную рознь. Драки были, вопрос в том, как это показывать и какие выводы сделает зритель. Дело в оценке, которые кинематографисты дают этим событиям. Вопрос не в правде, а в оценке этой правды. Это было ужасное время, время предательства и раскола. Это угрожало единству Россию. Если такая оценка событий, тогда это правильно и тогда про это можно снимать. Если же это провоцирует молодежь объединяться в банды по национальному признаку, такой фильм надо запретить», - объясняла она.
В свою очередь член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью НСН заявлял, что режиссеры сериалов и фильмов о «лихих 90-х» должны ответственно подходить к созданию таких картин. Он указывал, что если начать героизировать бандитов и романтизировать их образы, то молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого видят с экрана.
«Тяжелейшие для нашей страны, русского народа годы "перестройки" – часть истории нашей страны. И рассказывать об этой истории подрастающему поколению, чья жизнь, к счастью, пришлась на период безопасный и стабильный – важно и нужно. Однако режиссеры и сценаристы должны подходить к созданию таких картин ответственно – так, чтобы посмотревшие фильм ребята сделали для себя правильные выводы. Если мы начинаем героизировать бандитов, воров и убийц, романтизировать их образы и в целом время «лихих 90-х», молодые люди закономерно захотят подражать тем, кого они видят с экрана. Отсюда и всплеск детской преступности, о котором нам говорят правоохранительные органы», - сказал Соловьев.
АКТЕРЫ И РЕЖИССЕРЫ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ
Тем временем на фоне требований проверить сериал «Слово пацана» ГУ МВД Иркутской области выпустило официальное заявление, в котором утверждается, что мотивы убийства подростка, произошедшего 2 декабря в Иркутске, не связаны с сериалом «Слово пацана». В региональной полиции утверждают, что «информация о взаимосвязи происшедшего с сериалом не подтверждается».
«Накануне в соцсетях появилась информация о конфликте несовершеннолетних в Иркутске, в ходе которого погиб старшеклассник. Пользователи сети интернет связывали происшедшее с популярным сериалом. Оперативники Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел»,— отмечается в сообщении ГУ МВД.
Так, многие актеры и режиссеры выступают в защиту сериала. Режиссер вышедшего недавно фильма «1993» Александр Велединский в беседе с НСН заявил, что сериал «Слово пацана» отражает реальность Казани 1980-х годов, картина снята правдиво и с любовью к людям.
«Я посмотрел четыре серии, которые вышли. По-моему, это отличный сериал! Это замечательный режиссер, прекрасные актеры и это реальность. Я помню, что в 80-е годы в кинотеатре на удлиненном сеансе я смотрел документальный фильм о группировках в Казани, которые были в перестроечное время. Отрывки этого документального фильма демонстрируются в первых сериях картины «Слово пацана». Это все правда, поэтому это достойный сериал. Самый прямой и честный путь – это правда, эта правда сделана с любовью вопреки пословице «правда без любви - есть ложь», с любовью к людям», - отметил он.
В свою очередь сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев заявил РБК, что не понимает, что в сериале можно запретить. По его словам, сериал рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».
«Мы не рассматриваем это (хайп – ред. НСН) как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу. Нам бы не хотелось такой рекламной кампании, уж точно не хочется, чтобы это связывали с каким-то криминалом», — отметил Золотарев.
Сценарист упомянул гибель 15-летнего подростка в Иркутске, который скончался после удара ножом во время конфликта двух компаний несовершеннолетних.
«Одно СМИ вбросило историю о том, что это якобы про «Слово пацана», затем этот задержанный признался, что даже не смотрел сериал, понятия не имеет, о чем речь, но хайп остался», — добавил Золотарев.
Со своей стороны, российский актер Сергей Бурунов, который сыграл в сериале «Слово пацана» отца одного из героев, признался, что сценарий поразил его своей «правдой и глубиной». Артист похвалил сериал Крыжовникова за достоверность. По его словам, он прочитал сценарий на одном дыхании. Бурунов добавил, что не забыл времена перестройки. Интервью Бурунова вышло еще в сентябре этого года в группе «VK клипы», до премьеры.
Против запрета сериала высказался также актер, режиссер и каскадер Александр Иншаков. По его словам, списывать преступность на фильм — это глупость. Он также подчеркнул, что криминальная ситуация в стране зависит от работы правоохранительных органов.
«В нашей замечательной стране преступная жизнь была раньше, есть сейчас и будет. Все будет зависеть от того, как будут работать наши правоохранительные органы. И списывать преступность на фильм не стоит, это глупость. В таком случае нужно запрещать множество фильмов и книг, уж не знаю, насколько это правильно», — заявил Иншаков в разговоре с NEWS.ru.
Между тем создатели сериала спорят, снимать ли продолжение. Режиссер Жора Крыжовников в эфире НТВ рассказал, что изначально была идея показать, как видоизменялись уличные движения с течением времени – задумывалось три сезона.
«Но сейчас, честно скажу, об этом говорить рано», - отметил он.
Сам Крыжовников снимать продолжение пока не планирует. Однако на съемках продолжения настаивает его соавтор Андрей Золотарев.
«Очень тяжело это дается. И вот это давление специфическое, такое внимание», - сказал Крыжовников.
Финальный эпизод проекта выйдет 21 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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