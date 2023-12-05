«Вред поколению»: За сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» взялась Госдума

«Сцены сериала «Слово пацана» внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика», — подчеркнула депутат.

При этом сериал «Пищеблок», по словам Останиной, очерняет СССР и пионерию. Второй сезон сериала «Пищеблок» вышел 8 июля на «Кинопоиске». Это подростковый хоррор о вампирах в позднем СССР.

РОМАНТИЗАЦИЯ БАНДИТИЗМА ИЛИ ТРЕЗВАЯ ОЦЕНКА?

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на онлайн-платформах Wink и Start. Главный герой — подросток из интеллигентной семьи — присоединяется к молодежной организованной преступной группировке (ОПГ), чтобы защититься от нападок пацанов из школы. Сюжет повествует о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х. Герои сериала организовывают преступные группировки, делят территорию и устраивают драки. Сериал маркирован возрастным ограничением 18+, а в конце каждой серии приводится телефон горячей линии, куда можно обратиться, если подросток попал в сложную ситуацию.

Проверить сериал «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям уже просила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратилась с соответствующим письмом в Роскомнадзор. Волынец считает, что картина может нарушать приказ президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей.

Омбудсмен уверена, что «фильм стал романтизацией бандитизма и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», а подростки вместо того чтобы сделать вывод, что банды – это плохо, создают группы и совершают противоправные действия. Омбудсмен попросила РКН запретить трансляцию сериала «Слово пацана» и заблокировать сайты, где его транслируют.

При этом среди чиновников есть и другие мнения относительно запрета сериала. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявляла, что если в сериале «Слово пацана» дана трезвая оценка событиям 1980-х годов, то запрещать его не нужно. По ее словам, авторы должны показать тот период временем предательства и раскола, угрожающим единству страны.

«Самая больная сегодня проблема – это тема национального единства. Этот фильм как раз рассказывает об этих событиях, я помню, я жила в это время. Возможно, именно это и стало причиной проверки, не вносит ли это национальную рознь. Драки были, вопрос в том, как это показывать и какие выводы сделает зритель. Дело в оценке, которые кинематографисты дают этим событиям. Вопрос не в правде, а в оценке этой правды. Это было ужасное время, время предательства и раскола. Это угрожало единству Россию. Если такая оценка событий, тогда это правильно и тогда про это можно снимать. Если же это провоцирует молодежь объединяться в банды по национальному признаку, такой фильм надо запретить», - объясняла она.