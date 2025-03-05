«Предлагали играть гангстеров»: Воробьев о ролях в Голливуде и признании Борисова в США

Ранее фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, завоевал сразу пять статуэток «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Режиссер Шон Бейкер получил премии за «Лучшую режиссуру» и «Лучший оригинальный сценарий». При этом Борисов остался без статуэтки за «Лучшую мужскую роль второго плана». Воробьев назвал номинацию Борисова заслуженной.

«Надеюсь, номинация на "Оскар" откроет Юре возможности, он этого достоин. То, что русский актер получил номинацию на "Оскар" именно сейчас я бы назвал оттепелью. Это невероятная победа, значит, что-то существенно меняется, такого никогда не было. Я был в дичайшем восторге от этой новости! Кто бы еще год назад поверил, что русский актер будет номинирован на "Оскар"? Уверен, это не значит, что теперь все сразу начнут снимать российских актеров, однако это говорит о большем. Жизни миллионов людей завязаны на этой политической ситуации», - пояснил он.

Собеседник НСН отметил, что ранее ему неоднократно предлагали роль «плохого русского» в Голливуде.

«Мне много раз предлагали играть гангстеров. Я, не жалея, отказался от десятков ролей «плохих русских». Кстати, такое предложение поступало и совсем недавно. Но у тебя всегда есть выбор, что именно ты хочешь нести зрителям. Когда я подписал музыкальный контракт и приехал в США, мне очень хотелось показать всему миру, что мы другие, у нас невероятная страна, у нас невероятное количество талантливых людей», - подчеркнул артист.

Как добавил Воробьев, съемочный процесс в России и за рубежом во многом схож, но есть два принципиально отличительных фактора.

«Ряд мелочей зависит от человеческого фактора, однако в Голливуде на съемочной площадке всегда тишина, чего нет у нас, хотя сделать это очень просто. Надо раздать не только рации, но и наушники. В этом случае ты не слышишь общения технических служб (например, костюмеров) на площадке, но это и не нужно. Также в Голливуде на съемочной площадке нельзя делать работу другого человека. В этот момент ты не помогаешь, а забираешь его работу, и как бы обесцениваешь его профессионализм. Если что-то нужно поправить по костюму или реквизиту в кадре, это должен делать только профессионал. Ты актер? Играй! Это твоя задача, в остальное не лезь. В США у каждой профессии есть своя гильдия. Если с одним человеком поступят неправильно, все остальные тоже включатся, могут даже подать в суд. Мне нравится такой подход, когда люди понимают, что за любые свои действия надо отвечать. Когда на площадке тишина, никто не кричит, и каждый делает свое дело – все работает», - заключил актер и певец.

В 2024 году в мировой прокат вышел фильм, который снял режиссер Шон Макнамара («Суперзвезда», «Серфер души»). Алексей Воробьев исполнил в проекте роль молодого советского агента КГБ. Картина рассказывает о жизни 40-го президента США Рональда Рейгана, занимавшего эту должность с 1981 по 1989 год, передает «Радиоточка НСН».

