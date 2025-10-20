Президент «Ленкома» рассказал о состоянии Збруева
20 октября 202515:28
Народный артист РСФСР Александр Збруев находится в больнице в хорошем состоянии. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
По его словам, актёр «выглядит замечательно» и его могут выписать уже в ближайшее время.
«Я думаю, ещё несколько дней - и Александр Викторович будет дома, будет готовиться к выходу на сцену», - заключил Варшавер.
Ранее Збруев был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, после чего его перевели в другое медучреждение, пишут «Известия».
