Ценовая конкуренция: Европа потребует скидки на американский газ к 2028 году
После отказа Евросоюза от российского газа Россия направит дополнительное топливо в Юго-Восточную Азию и Индию, сказал НСН Сергей Пикин.
Решение ЕС отказаться с 2028 года от российского сжиженного природного газа (СПГ) объясняется тем, что объемы его производства в течение двух лет собираются нарастить США. Россия же сможет направить газ на альтернативные рынки — в Юго-Восточную Азию и Индию. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Теперь для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент, сообщило издание «Ведомости». Пикин пояснил, что к 2028 году американские компании намерены нарастить выпуск СПГ.
«Эта дата возникла не просто так. Есть определенная синхронизация по датам, связанная с тем, что американские компании к 2028 году должны существенно увеличить объемы сжижения газа, соответственно, они смогут спокойно закрывать дополнительные объемы, которые потребуются, при том, что сохранятся поставки и в Азию. Вообще у американцев далеко идущие планы с точки зрения наращивания объемов поставок СПГ. Отсюда и возник 2028 год. В этом смысле Россию смогут заместить, один-два новых завода по сжижению газа дадут такую возможность», — сказал Пикин.
Собеседник НСН также назвал рынки, которые могут стать альтернативными для России.
«Рынки сбыта становятся альтернативными, как только вы даете лучшую стоимость. Это касается и сырой нефти, и других энергоресурсов. Если мы будем продавать СПГ дешевле, чем американцы, то Юго-Восточная Азия — это достаточно большой рынок для сжиженного газа. То же касается и Индии. Чем дороже газ, тем сложнее его продавать в силу того, что покупатели иногда переходят с газа на уголь, как, например, Индия. Понятно, что чем больше объемы на рынке сжиженного газа, тем больше ситуация будет походить на ситуацию на нефтяном рынке. Возможно, будет очень жесткая ценовая конкуренция после ввода новых заводов в ближайшие несколько лет. Раньше мы такого не наблюдали из-за того, что рынок сжиженного газа был дефицитным. Многие подписывают долгосрочные контракты на годы, десятилетия. Потом этот газ спокойно перепродается в силу того, что трейдеры могут его перепродать для внутреннего или для внешнего рынка», — подытожил он.
Экспорт СПГ из России в страны Евросоюза в январе – сентябре 2025 года сократился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил около 15 млрд кубометров и составляет 14% европейского импорта (в 2024 году — 19%). Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
