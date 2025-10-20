Решение ЕС отказаться с 2028 года от российского сжиженного природного газа (СПГ) объясняется тем, что объемы его производства в течение двух лет собираются нарастить США. Россия же сможет направить газ на альтернативные рынки — в Юго-Восточную Азию и Индию. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Теперь для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент, сообщило издание «Ведомости». Пикин пояснил, что к 2028 году американские компании намерены нарастить выпуск СПГ.

«Эта дата возникла не просто так. Есть определенная синхронизация по датам, связанная с тем, что американские компании к 2028 году должны существенно увеличить объемы сжижения газа, соответственно, они смогут спокойно закрывать дополнительные объемы, которые потребуются, при том, что сохранятся поставки и в Азию. Вообще у американцев далеко идущие планы с точки зрения наращивания объемов поставок СПГ. Отсюда и возник 2028 год. В этом смысле Россию смогут заместить, один-два новых завода по сжижению газа дадут такую возможность», — сказал Пикин.