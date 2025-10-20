Путин заявил, что друг Михалкова облил его вином
Один из друзей кинорежиссёра Никиты Михалкова облил красным вином президента РФ Владимира Путина. Как пишет RT, об этом сам российский лидер рассказал в фильме «Никита Михалков».
По словам Путина, это произошло на одном из юбилеев кинодеятеля. После случившегося друг Михалкова сильно извинялся и пообещал бросить употреблять алкоголь.
«Но, насколько мне известно, всё-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного», - заключил глава государства.
Ранее Путин учредил новый Совет при президенте по культуре, в состав президиума которого вошёл и Никита Михалков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
