Комик Иван Абрамов превратил свое имя в товарный знак
Имя комика Ивана Абрамова стало товарным знаком. Об этом со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что стендапер зарегистрировал свое имя в качестве товарного знака до мая 2035 года. Теперь он сможет выпускать под своим именем одежду, обувь, аксессуары, приспособления для мобильных телефонов, фототехнику, сумки и чемоданы.
«Также артист сможет оказывать образовательные, развлекательные и организационные услуги», - говорися в сообщении.
Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак певицы Мии Бойки (Марии Бойко) под продажу пива, лимонадов и энергетиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
