ФАС не заставит маркетплейсы отказаться от скидок в 70%
На маркетплейсах много «серых» товаров, но по скидкам к платформам официально не может быть претензий, заявил НСН Алексей Кременсков.
Маркетплейсы торгуют «серыми» товарами и доводят скидки до максимальных, что нарушает принципы свободной конкуренции, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Политика маркетплейсов, когда селлеры вынуждены продавать свой товар дешевле на 20–70%, чем в офлайн-рознице, беспокоит участников рынка традиционного ретейла. Они пожаловались в антимонопольную службу на платформы, считая необходимым ограничить такие практики, чтобы предотвратить закрытие офлайн-магазинов. В свою очередь маркетплейсы, напротив, уверены, что ограничение приведет к ущемлению игроков e-commerce и росту цен, пишет «Коммерсант». Шакиров раскрыл претензии торговых центров.
«Во-первых, нужен жесткий контроль за происхождением товаров, потому что наши коллеги по рынку зачастую продают не совсем законно товары. Не всегда понятно происхождение товара на маркетплейсе, каким образом он был завезен в страну и так далее. Необходимо, чтобы у каждого товара был сертификат. Во-вторых, маркетплейсы не могут навязывать людям, которые занимаются продажей, максимальные скидки. Это нарушает свободную конкуренцию. Должны быть разработаны четкие прозрачные правила, так как ТЦ максимально контролируются. С этой целью и было подано обращение в ФАС. Будет достаточно проверить какую-то небольшую группу товаров и сделать выводы. Мы наблюдаем в целом схожие показатели по продажам с прошлым годом, небольшой рост в 3-5%. На маркетплейсах же статистика по продажам растет последние несколько лет», - отметил он.
Со своей стороны, президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков отметил, что маркеплейсы официально ссылаются на то, что скидки на платформе устанавливают сами продавцы товара.
«Компромисс может быть достигнут только путем регулирования скидок, потому что скидки беспрецедентные. Плюс продавцы сами должны следить за своими стратегиями, за своими товарами. Но при этом каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Все зависит от качества товара. Один и тот же внешне товар может отличаться сильно по качеству. На маркетплейсах много «серых» товаров, которые не требуют маркировки и так далее. Подделки часто встречаются в одежде, товарах 18+. Но маркетплейсы просто сошлются на то, что ценой заведует продавец. Поэтому я думаю, что дело до штрафов вряд ли дойдет. Пока этот вопрос не регулируется официально, пока не примут какой-то закон, скидки будут», - добавил собеседник НСН.
Сенатор Олег Голов ранее предложил запретить открывать склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
