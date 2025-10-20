Подводить итоги года еще рано, но за последние полгода количество происшествий с участием водителей прокатных самокатов снизилось, рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.



Кикшеринговые компании начали закрывать сервисы по прокату электросамокатов в связи с ухудшением погоды. О закрытие сезона в сибирских и уральских городах уже объявили Whoosh, «Яндекс» и «МТС.Юрент». Об этом сообщил «Коммерсантъ». По словам Эрдман, уже появились первые итоги прошедшего сезона.