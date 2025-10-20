Сезон на исходе: Насколько безопаснее стало ездить на электросамокатах в Москве

Количество аварий с участием прокатных самокатов по всей России снижается, а особенно в Москве, заявила НСН Ксения Эрдман.

Подводить итоги года еще рано, но за последние полгода количество происшествий с участием водителей прокатных самокатов снизилось, рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Кикшеринговые компании начали закрывать сервисы по прокату электросамокатов в связи с ухудшением погоды. О закрытие сезона в сибирских и уральских городах уже объявили Whoosh, «Яндекс» и «МТС.Юрент». Об этом сообщил «Коммерсантъ». По словам Эрдман, уже появились первые итоги прошедшего сезона.

«Аварийная статистика за полгода показывает на 20% снижение ДТП с участием прокатных средств. В Москве этот показатель даже достиг снижения на 60%. Это пример здорового человека, а не курильщика. Он говорит о том, что безопасность — управляемый процесс, который совместными усилиями города и бизнеса можно и нужно усилить. Пока еще нет полной статистики за девять месяцев, так как у МВД появятся данные к ноябрю по всем городам. Еще две недели сезон продлится в Центральной России. Южане, а иногда и Калининград, могут ездить вообще круглый год», — подчеркнула она.

Ранее Эрдман раскритиковала в эфире НСН предложение обязать пользователей самокатов сдавать на отдельную категорию водительских прав.

ФОТО: РИА Новости
