«Мемы и фэнтези»: Сценарист «Слова пацана» объяснил молодежный успех сериала
Андрей Золотарев заявил НСН, что создатели не рассчитывали на «детскую» аудиторию, но все равно рассказали непростой сюжет очень аккуратно.
Для подростков сериал «Слово пацана» стал неким «волшебным» миром, в котором они никогда не были, молодые люди узнали о проекте из мемов и фрагментов в интернете, заявил сценарист сериала Андрей Золотарев в беседе с НСН.
Ранее режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников заявил, что проект был рассчитан на мужскую аудиторию старше 45 лет. Однако, по данным ВЦИОМ, к концу 2023 года о сериале знали только 56% среди людей старше 50 лет и 96% опрошенных среди школьников. Создателей «Слова пацана» встревожил успех и реакция молодежи на сериал, признался «Коммерсанту» Крыжовников. Золотарев подтвердил, что к «детской» аудитории авторы не были готовы.
«Да, это стало для всех откровением, потому что там даже написано «18+». Это подразумевает, что мы не шли в детскую аудиторию. Просто есть разница между тем, как взрослые люди воспринимают эту историю и тем, как дети воспринимают. У меня есть ощущение, что взрослые смотрели сериал из-за ностальгических вещей, либо, переживая внутреннюю травму, с которой они никуда не обращались. Такая внутренняя терапия. А для ребенка и подростка это просто «Нарния» - некий такой волшебный мир, который никогда не был знаком, поэтому это все в жанре фэнтези для них. А доказательства подростки получают от родителей, которые говорят, что так все и было», - объяснил он.
При этом назвать точную причину небывалой популярности сериала среди молодежи никто не может, подчеркнул Золотарев. Он добавил, что создатели максимально аккуратно описали трагическую историю персонажей.
«У популярности сериала среди молодежи много факторов. Если бы был человек, который сказал, как удачно забросить проект именно в эту аудиторию, он бы озолотился. Никто не знает. Законы, по которым развивается интерес молодежной аудитории, очень сложные. Это самая сложная аудитория, самая враждебно настроенная. Все это докатилось до них сначала в виде мемов, картинок в социальных сетях. То, что 96% школьников с этим знакомы, не значит, что они это смотрели. Большинство все-таки видели по фрагментам. С учетом сложной темы фильм сделан очень аккуратно, это заслуга режиссера. Понятно, что это история, которая рассказывает о человеческой трагедии, в светлых тонах снимать ее было бы странно», - подытожил собеседник НСН.
Чистая прибыль сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова составила 34 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Производством сериала занимались три студии: НТВ, «НМГ студия» и Toomuch Production. Последняя на 50% принадлежит Андрею Першину (настоящее имя Крыжовникова), остальные 50% у продюсера Галины Стрижевской, передает «Радиоточка НСН».
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