Вышел четвертый сезон триумфатора «Эмми» в анимации «Любовь, Смерть и Роботы»

Каждая новая серия четвертого сезона анимационного сериала от Netflix «Любовь, Смерть и Роботы», представленного 15 мая, будет отдельной короткометражной историей в разных стилях анимации.

Самый кассовый мультфильм в истории «Нэчжа 2» выйдет в России в мае

Всего в новом сезоне будет 10 эпизодов, один из них создал режиссер «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер. Он также выступил исполнительным продюсером проекта. Помимо прочего в создании нового сезона сериала, который является триумфатором премии «Эмми», приняли участие MrBeast и группа Red Hot Chili Peppers.

Продолжение анимационного сериала также будет сочетать жанры научной фантастики, фэнтези, хоррора и комедии.

Ранее сообщалось, что анимационный сериал «Рик и Морти» продлили еще на два сезона, проект будет выходить минимум до 2029 года, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: постер «Любовь, Смерть и Роботы»
ТЕГИ:ОнлайнСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры