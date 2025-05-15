Вышел четвертый сезон триумфатора «Эмми» в анимации «Любовь, Смерть и Роботы»
Каждая новая серия четвертого сезона анимационного сериала от Netflix «Любовь, Смерть и Роботы», представленного 15 мая, будет отдельной короткометражной историей в разных стилях анимации.
Всего в новом сезоне будет 10 эпизодов, один из них создал режиссер «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер. Он также выступил исполнительным продюсером проекта. Помимо прочего в создании нового сезона сериала, который является триумфатором премии «Эмми», приняли участие MrBeast и группа Red Hot Chili Peppers.
Продолжение анимационного сериала также будет сочетать жанры научной фантастики, фэнтези, хоррора и комедии.
Ранее сообщалось, что анимационный сериал «Рик и Морти» продлили еще на два сезона, проект будет выходить минимум до 2029 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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