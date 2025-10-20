В ЕС отказались импортировать российские энергоносители после мира на Украине
20 октября 202515:10
Евросоюз не намерен импортировать российские энергоносители даже после урегулирования конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
По его словам, это предполагает соглашение о запрете импорта, о котором договорились министры стран ЕС.
«Я считаю, что в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей», - заключил Йоргенсен.
Ранее Совет ЕС утвердил предложеный Еврокомиссией (ЕК) запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года, сообщает пишут «Известия».
