В ЕС отказались импортировать российские энергоносители после мира на Украине

Евросоюз не намерен импортировать российские энергоносители даже после урегулирования конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По его словам, это предполагает соглашение о запрете импорта, о котором договорились министры стран ЕС.

«Я считаю, что в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей», - заключил Йоргенсен.

Ранее Совет ЕС утвердил предложеный Еврокомиссией (ЕК) запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года, сообщает пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
