В ЕС отказались импортировать российские энергоносители после мира на Украине

По его словам, это предполагает соглашение о запрете импорта, о котором договорились министры стран ЕС.

«Я считаю, что в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей», - заключил Йоргенсен.

Ранее Совет ЕС утвердил предложеный Еврокомиссией (ЕК) запрет на закупку российского газа с 1 января 2028 года, сообщает пишут «Известия».

