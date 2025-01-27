«Слово пацана» второй год подряд стало самым популярным сериалом
Самым популярным сериалом среди россиян в 2024 году вновь стала картина Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», свидетельствует индекс Кинопоиск Pro.
В топе также оказались продолжения сериалов «Жизнь по вызову», «Универ», «Молодёжка» и «Триггер». При этом в топ-20 не удалось пробиться ни одной российской премьере. В число самых популярных картин попали лишь две зарубежные новинки: сериал «Fallout», основанный на серии компьютерных игр, а также аниме «Поднятие уровня в одиночку», говорится в релизе «Кинопоиска», имеющимся в распоряжении НСН.
Блогер и кинокритики Евгений Баженов (BadComedian), подводя для НСН итоги 2024 года, отметил, что на экраны не вышло ничего настолько эпохального, масштабного и резонансного, как «Слово пацана». При этом он отметил сериалы «Трасса» и «Сёгун», назвав «Преступление и наказание» одним из самых худших проектов, который когда-либо видел.
BadComedian отметил, что очень ждет продолжение антиутопии Бена Стиллера «Разделение» о сотрудниках офиса, забывающих, что с ними происходило. Второй сезон этого сериала вышел 17 января, серии выходят раз в неделю. При этом лидером индекса Кинопоиск Pro сейчас является второй сезон сериала «Игра в кальмара», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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