«Слово пацана» второй год подряд стало самым популярным сериалом

Блогер и кинокритики Евгений Баженов (BadComedian), подводя для НСН итоги 2024 года, отметил, что на экраны не вышло ничего настолько эпохального, масштабного и резонансного, как «Слово пацана». При этом он отметил сериалы «Трасса» и «Сёгун», назвав «Преступление и наказание» одним из самых худших проектов, который когда-либо видел.

BadComedian отметил, что очень ждет продолжение антиутопии Бена Стиллера «Разделение» о сотрудниках офиса, забывающих, что с ними происходило. Второй сезон этого сериала вышел 17 января, серии выходят раз в неделю. При этом лидером индекса Кинопоиск Pro сейчас является второй сезон сериала «Игра в кальмара», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

