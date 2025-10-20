СМИ: У звезды «Молодежки» Лобоцкого нашли быстро распространяющуюся опухоль

Отмечается, что опухоль была обнаружена врачами после того, как артист обратился к ним с жалобами на боли в груди.

«В 2024 году Лобоцкому удалили часть лёгкого из-за периферического рака, но болезнь поразила и другие органы... Актер остается под наблюдением специалистов», - говорится в сообщении.

Ранее заслуженную артистку РФ Наталью Варлей госпитализировали в одну из московских клиник из-за болей в кисти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

