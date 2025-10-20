СМИ: У звезды «Молодежки» Лобоцкого нашли быстро распространяющуюся опухоль
Быстрораспространяющуюся опухоль обнаружили у актёра Анатолия Лобоцкого, известного по сериалу «Молодежка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что опухоль была обнаружена врачами после того, как артист обратился к ним с жалобами на боли в груди.
«В 2024 году Лобоцкому удалили часть лёгкого из-за периферического рака, но болезнь поразила и другие органы... Актер остается под наблюдением специалистов», - говорится в сообщении.
Ранее заслуженную артистку РФ Наталью Варлей госпитализировали в одну из московских клиник из-за болей в кисти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям
- СМИ: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму
- Шойгу анонсировал новый учебник географии
- Продюсер Reflex заявил, что его сын-музыкант отказывается от помощи звездных родителей
- В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну
- Лавров и Рубио провели телефонный разговор
- Россияне назвали главные причины нехватки свободного времени
- Глава СПЧ призвал запретить курьерскому транспорту ездить по тротуарам
- Сезон на исходе: Насколько безопаснее стало ездить на электросамокатах в Москве
- Автодилеры опровергли закрытие сотни центров в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru