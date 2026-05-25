Армения поставляет в Россию в первую очередь косточковые фрукты, которые в России почти не выращивают, сокращение объемов их ввоза повлечет за собой удорожание продукции для потребителей. Об этом НСН заявила генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам с фруктами. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт, сообщает ИС «Вести». Козий отметила, что сокращение поставок приведет к росту цен для конечного потребителя.