Россиянам предрекли рост цен на фрукты из-за перебоев с поставками из Армении
Внутреннее производство не компенсирует поставки фруктов и ягод из Армении из-за различий в климатических условиях, сказала НСН Ирина Козий.
Армения поставляет в Россию в первую очередь косточковые фрукты, которые в России почти не выращивают, сокращение объемов их ввоза повлечет за собой удорожание продукции для потребителей. Об этом НСН заявила генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам с фруктами. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт, сообщает ИС «Вести». Козий отметила, что сокращение поставок приведет к росту цен для конечного потребителя.
«Армения — достаточно серьезный поставщик косточковых фруктов: черешен, персиков, нектаринов. Также она поставляет многие виды ягод, как в свежем, так и в замороженном виде, сухофрукты. Поставляются из Армении и другие виды фруктов, но в меньших количествах. Это яблоки, хурма, киви. Из овощей из Армении везут зелень, томаты. Вряд ли произойдет обвал на рынке из-за отсутствия армянской продукции, но у России с каждым таким решением сужается круг поставщиков. Это ведет к уменьшению ассортимента продукции на рынке и к повышению цен. Вместе с тем ни по одному из перечисленных товаров Армения не является крупнейшим или единственным поставщиком. Это просто еще одна капля в общую проблему рынка», — сказала Козий.
Собеседница НСН также добавила, что внутреннее производство не сможет восполнить отсутствие поставок из Армении.
«У нас совсем другие климатические условия. То, что выращивает Армения, в России в больших количествах не выращивается. Например, персиков у нас очень мало. За счет того, что климатические условия сложнее, технология не отлажена, стоимость этой продукции получается выше», — подытожила она.
Ранее Козий заявила, что сегодня практически во всех российских регионах продается клубника, выращенная на юге России, также ведется массовый сбор урожая у основных поставщиков — Турции и Азербайджана. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
