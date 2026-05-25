МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с использованием ИИ
Мошенники начались подделывать голоса публичных сотрудников МВД России и Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Системное применение мошенниками технологий искусственного интеллекта было начато в 2025-2026 годах. Так, они генерируют фотографии подложных официальных документов, в том числе постановлений и удостоверений.
В пресс-службе добавили, что фальшивку можно отличить благодаря искаженному фону и отсутствию мелких деталей.
Кроме того, генерируются синтетические видеообращения знаменитостей, якобы обещающих лотереи, акции или госвыплаты.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники совершают звонки чаще всего в будни, они обновляют старые схемы под новые вызовы и информационные сообщения, сообщает RT.
