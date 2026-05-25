Медведев заявил, что Пашинян взял курс на разрыв с Россией
Глава правительства Армении Никол Пашинян взял курс на то, чтобы разорвать отношения с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать», — подчеркнул он.
По мнению Медведева, Пашинян считает выгодным для себя лавирование между политическими течениями в попытке заработать «дутый авторитет на Западе».
Ранее Медведев порекомендовал Пашиняну начинать уже сейчас вести переговоры о поставках СПГ из США, сообщает RT.
