Медведев заявил, что Пашинян взял курс на разрыв с Россией

Глава правительства Армении Никол Пашинян взял курс на то, чтобы разорвать отношения с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать», — подчеркнул он.

Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку

По мнению Медведева, Пашинян считает выгодным для себя лавирование между политическими течениями в попытке заработать «дутый авторитет на Западе».

Ранее Медведев порекомендовал Пашиняну начинать уже сейчас вести переговоры о поставках СПГ из США, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
