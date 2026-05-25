Медведев назвал провальными акции устрашения против российских ученых
Акции устрашения, направленные против российских ученых, заведомо обречены на провал. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, обсуждая дело археолога Александра Бутягина.
Вместе с тем собеседник агентства указал на то, что ученым не помешают такие качества, как предусмотрительность и осторожность. Однако, подчеркнул Медведев, у России имеются «рекомендации по поведению» для врагов. Россия дает их «наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме», отметил Медведев.
Ранее освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин заявил, что предоставленные Украиной для его экстрадиции документы содержали множество нестыковок и были плохо подготовлены, сообщает RT.
