Медведев назвал провальными акции устрашения против российских ученых

Акции устрашения, направленные против российских ученых, заведомо обречены на провал. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, обсуждая дело археолога Александра Бутягина.

Вместе с тем собеседник агентства указал на то, что ученым не помешают такие качества, как предусмотрительность и осторожность. Однако, подчеркнул Медведев, у России имеются «рекомендации по поведению» для врагов. Россия дает их «наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме», отметил Медведев.

Ранее освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин заявил, что предоставленные Украиной для его экстрадиции документы содержали множество нестыковок и были плохо подготовлены, сообщает RT.

