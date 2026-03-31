Почетное третье место в марте заняла «Царевна-лягушка 2». Фильм с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым представили на большом экране с 5 марта, за 26 дней он заработал 331,2 миллиона рублей, собрав почти 816 тысяч зрителей. Для сравнения первая часть «Царевны-лягушки», которую в кинотеатрах представили в 2025 году накануне 8 марта, по итогу проката освоила почти в два раза больше – 594,4 миллиона рублей.

ОТ НАСЛЕДНИКА ДО ТЕЩИ

Первым несемейным фильмом в топе самых кассовых картин марта стала комедия «Новая теща» с Гариком Харламовым, Марией Ароновой и Сергеем Буруновым. Проект, как и «Царевна-лягушка 2», вышел в прокате с 5 марта и заработал 317,8 миллиона рублей, что стало четвертым результатом марта. Стоит отметить, что в 2026 году продюсеры представили в прокате к 8 марта несколько проектов на взрослую аудиторию, рассчитывая на сборы в длинные трехдневные праздничные выходные. Однако по итогу только «Новая теща» смогла заработать больше 300 миллионов рублей, с большим отрывом обогнав ближайших жанровых конкурентов. В марте картину посмотрели почти 662 тысячи зрителей.

Топ-5 самых кассовых фильмов марта замыкает зарубежный комедийный триллер «Наследник». В России картину с 5 марта представила кинопрокатная компания «Вольга». В центре сюжета борьба семи богачей за наследство клана Редфеллоу. При этом главному герою предстоит устранить родственников, которые стоят между ним и богатством. Как отмечал режиссер фильма Джон Паттон Форд, «Наследник» — это вольное переосмысление британской черной комедии «Добрые сердца и короны» (1949 год) Роберта Хеймера. Главные роли в фильме исполнили Глен Пауэлл («Я не киллер» и «Бегущий человек»), и звезда «Субстанции» Маргарет Куолли. Вероятно, именно знакомые российскому зрителю зарубежные имена и помогли проекту заработать в прокате больше 287 миллионов рублей. Кино посмотрело более 460 тысяч человек.