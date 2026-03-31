Книги да сказки: «Домовенок Кузя 2», «Новая теща» и «Наследник» сделали кассу марта
Самыми кассовыми фильмами марта стали семейные картины от кинокомпании братьев Андреасян, также зрители оценили комедию «Новая теща» с Гариком Харламовым, зарубежную новинку «Наследник» и экранизацию книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито».
В марте 2026 года ни одной картине не удалось освоить в прокате миллиард рублей и больше, при этом самой кассовой новинкой, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, стал «Домовенок Кузя 2». Помимо семейного кино в первый месяц весны зрителю к 8 марта представили сразу несколько комедий, но не все проекты смогли удивить аудиторию.
Также на большом экране официально можно было увидеть зарубежную новинку «Наследник» со звездой «Субстанции». Заинтересовали россиян и проекты, представленные в рамках предсеансового обслуживания.
СКАЗОЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Наибольшую кассу за март освоил «Домовенок Кузя 2» от кинокомпании братьев Андреасян. Продолжение истории представили в кинотеатрах во второй половине месяца, с 19 марта, и всего за 13 дней картина заработала больше 535 миллионов рублей. За март фильм посмотрело почти 1,4 миллиона зрителей. При этом сборы первых выходных у второго фильма превзошли аналогичный показатель «Домовенка Кузи». Первая часть, представленная в кинотеатрах в декабре 2024 года, сразу записала себе на счет 222,4 миллиона рублей, тогда как сборы нового проекта в стартовый уикенд составили 271,3 миллиона рублей.
Второй результат марта также за проектом кинокомпании братьев Андреасян – фильме «Сказка о царе Салтане». Проект представили в кинотеатрах еще 12 февраля, но и в марте зрители продолжали выбирать эту семейную картину для просмотра. По итогу второго месяца проката «Сказка о царе Салтане» заработала еще 481,7 миллиона рублей. При этом общая касса превысила 2 миллиарда рублей. На данный момент это четвертый результат 2026 года, больше заработали только фильмы новогодней сказочной битвы.
Почетное третье место в марте заняла «Царевна-лягушка 2». Фильм с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым представили на большом экране с 5 марта, за 26 дней он заработал 331,2 миллиона рублей, собрав почти 816 тысяч зрителей. Для сравнения первая часть «Царевны-лягушки», которую в кинотеатрах представили в 2025 году накануне 8 марта, по итогу проката освоила почти в два раза больше – 594,4 миллиона рублей.
ОТ НАСЛЕДНИКА ДО ТЕЩИ
Первым несемейным фильмом в топе самых кассовых картин марта стала комедия «Новая теща» с Гариком Харламовым, Марией Ароновой и Сергеем Буруновым. Проект, как и «Царевна-лягушка 2», вышел в прокате с 5 марта и заработал 317,8 миллиона рублей, что стало четвертым результатом марта. Стоит отметить, что в 2026 году продюсеры представили в прокате к 8 марта несколько проектов на взрослую аудиторию, рассчитывая на сборы в длинные трехдневные праздничные выходные. Однако по итогу только «Новая теща» смогла заработать больше 300 миллионов рублей, с большим отрывом обогнав ближайших жанровых конкурентов. В марте картину посмотрели почти 662 тысячи зрителей.
Топ-5 самых кассовых фильмов марта замыкает зарубежный комедийный триллер «Наследник». В России картину с 5 марта представила кинопрокатная компания «Вольга». В центре сюжета борьба семи богачей за наследство клана Редфеллоу. При этом главному герою предстоит устранить родственников, которые стоят между ним и богатством. Как отмечал режиссер фильма Джон Паттон Форд, «Наследник» — это вольное переосмысление британской черной комедии «Добрые сердца и короны» (1949 год) Роберта Хеймера. Главные роли в фильме исполнили Глен Пауэлл («Я не киллер» и «Бегущий человек»), и звезда «Субстанции» Маргарет Куолли. Вероятно, именно знакомые российскому зрителю зарубежные имена и помогли проекту заработать в прокате больше 287 миллионов рублей. Кино посмотрело более 460 тысяч человек.
ЭКРАНИЗАЦИИ И ДРАМЫ
В шаге от кассовой пятерки разместилось подростковое кино «Твое сердце будет разбито». Фильм Михаила Вайнберга по одноименному бестселлеру Анны Джейн представили в прокате только 26 марта. За шесть дней проката картина освоила кассу в 250 миллионов рублей, немногим меньше, чем зарубежная киноновинка почти за месяц проката. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН допустил, что падение сборов в дальнейшем будет не очень большим от уикенда к уикенду.
На седьмом месте к 31 марта – военная драма «Малыш» с Глебом Калюжным о событиях 2022 года. По сюжету аполитичный рэпер из Донецка идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Фильм вышел в прокат с 26 февраля, общая касса на данный момент 200,7 миллиона рублей, 172 из них пришлись на март.
С 19 февраля в прокат также вышла военная приключенческая драма «Красавица» о блокадном Ленинграде, основанная на реальных событиях. Картина со Славой Копейкиным и Юлией Пересильд рассказывает о сотрудниках зоосада, которые зимой 1941 года спасают животных от голода и обстрелов. В марте фильм освоил в прокате 133,4 миллиона рублей, его общая касса на данный момент составляет 355,6 миллиона рублей.
Девятый результат в мартовском прокате показала мелодраматичная комедия Ивана Китаева «К себе нежно» по одноименной книге-медитации Ольги Примаченко. В прокате фильм представили с 5 марта, наряду с «Новой тещей». На данный момент общие сборы картины – 128 миллионов рублей.
По данным ЕАИС Фонда кино, топ-10 самых кассовых проектов в марте замыкает российская короткометражка «Соната». В начале весны картина заработала 96,2 миллиона рублей. При этом в топ-20 также значится короткометражка «Прощание» с кассой в 26,2 миллиона рублей. Как правило, за подобными сборами скрывается касса проектов, которые в российских кинотеатрах представлены в рамках предсеансового обслуживания. Среди картин, которые в марте 2026 года были доступны российскому зрителю в таком формате – мультфильм от Pixar «Прыгуны», ужастик «Крик 7», «Острые козырьки: Бессмертный человек» с Киллианом Мерфи, «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди и не только.
