Количество пиратского кино назвали индикатором оценки экономики
Игра в борьбу с пиратством продолжается 20 лет, при этом в хорошие времена у людей хватает денег на кинотеатры и попкорн, сказал в эфире НСН Герман Клименко.
Ужесточение борьбы с пиратским показом кино в интернете не решит проблему, пока у людей есть проблемы с деньгами, а в кинотеатрах нет голливудских новинок, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По данным «Коммерсанта», за последние два года доля пиратских кинопремьер в интернете увеличилась до 50% проката. Речь идет и о зарубежных, и о российских новинках. Участники легального рынка опасаются, что это ударит по кассовым сбором. Клименко объяснил, почему россияне смотрят фильмы на «пиратских» ресурсах.
«В самом начале, с появлением интернета борьба с пиратами была очень агрессивная. Тогда все это было выложено в известной соцсети, это был наш главный пиратский сервис. При этом процент пиратства начал падать только тогда, когда начал расти доход у населения. Это прямая история. Что касается ужесточения борьбы с пиратством, есть такая поговорка: "скачет баба задом-передом, а дело идет своим чередом". Я наблюдаю эту игру в борьбу с пиратством на протяжении последних 20 лет. Когда времена хорошие, люди не любят искать. Конечно, всегда останутся те, кто будет скачивать фильмы с трекеров, и для кого ходить в кино будет дорого, но в хорошие времена люди ходят в кинотеатры, смотрят кино и едят попкорн. Всю эту историю подталкивает и инфляция, потому что ценник на кино возрастает», - пояснил эксперт.
При этом Клименко назвал драйвером интереса к пиратским сайтам голливудские новинки.
«Наши новинки появляются в доступе в онлайн-кинотеатрах, поэтому основным регулятором пиратства являются новинки крупных запажных компаний, которые у нас заблокированы из-за санкций. Люди все равно хотят посмотреть последний Marvel, последнего Бэтмена или Бонда, и поэтому идут на разные пиратские ресурсы», - заключил собеседник НСН.
Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект, предполагающий запрет показа фильмов без прокатных удостоверений в онлайн-кинотеатрах. Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объяснил НСН, почему этот закон (в его нынешнем виде) может привести к расцвету интернет-пиратства.
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