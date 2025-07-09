Ужесточение борьбы с пиратским показом кино в интернете не решит проблему, пока у людей есть проблемы с деньгами, а в кинотеатрах нет голливудских новинок, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По данным «Коммерсанта», за последние два года доля пиратских кинопремьер в интернете увеличилась до 50% проката. Речь идет и о зарубежных, и о российских новинках. Участники легального рынка опасаются, что это ударит по кассовым сбором. Клименко объяснил, почему россияне смотрят фильмы на «пиратских» ресурсах.