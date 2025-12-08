Суд арестовал бойца ММА, устроившего «спарринг» с памятником ветеранам МЧС
Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бойца ММА Заура Исмаилова, который устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС. Об этом сообщает RT.
Защита спортсмена просила назначить ему домашний арест, однако суд решил заключить его под стражу на срок до 5 февраля.
Причиной возбуждения дела об осквернении памятника стало видео, которое он опубликовал в соцсетях. На нём он имитирует удары руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.
Согласно оглашённым в суде материалам, во время задержания мужчина пытался скрыться и оказал сопротивление. Сам Исмаилов заявил, что из-за состояния здоровья не до конца понимает, что с ним произошло.
Ранее в администрации Махачкалы заявили, что неизвестные повредили несколько портретов участников СВО, размещенных на проспекте Петра I, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
