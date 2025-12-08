Продюсер Дзюник: Долина может собрать деньги для Лурье на новогодних корпоративах

Народная артистка РФ Лариса Долина может собрать 112 млн рублей для Полины Лурье на новогодних корпоративах. Об этом сайту aif.ru рассказал продюсер Леонид Дзюник.

По его мнению, выступление певицы стоит семь-восемь млн рублей, и может доходить «даже до 10 млн».

«Если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10-11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберёт. Если меньше, то потребуется больше времени», - отметил он.

Дзюник добавил, что необходимую сумму певица «за год, наверное, отдаст».

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина не уточнила, когда именно вернет деньги за квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
