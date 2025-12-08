Продюсер Дзюник: Долина может собрать деньги для Лурье на новогодних корпоративах

По его мнению, выступление певицы стоит семь-восемь млн рублей, и может доходить «даже до 10 млн».

«Если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10-11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберёт. Если меньше, то потребуется больше времени», - отметил он.

Дзюник добавил, что необходимую сумму певица «за год, наверное, отдаст».

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина не уточнила, когда именно вернет деньги за квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

