Посол РФ в КНДР Александр Мацегора умер на 71-м году жизни
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора умер 6 декабря 2025 года в возрасте 70 лет. Об этом заявили в МИД России.
В ведомстве указали, что дипломат внёс существенный вклад «в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР».
«Светлая память о нём... навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», - сказано в сообщении.
Ранее бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
