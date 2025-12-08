Посол РФ в КНДР Александр Мацегора умер на 71-м году жизни

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора умер 6 декабря 2025 года в возрасте 70 лет. Об этом заявили в МИД России.

Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой

В ведомстве указали, что дипломат внёс существенный вклад «в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР».

«Светлая память о нём... навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», - сказано в сообщении.

Ранее бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:СмертьКНДРРоссийское ПосольствоПосол

Горячие новости

Все новости

партнеры