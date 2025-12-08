Глава Союза пиарщиков предложила ввести госаккредитацию для блогерских курсов

Некачественные образовательные программы могут нанести вред здоровью россиян, необходимо ввести их обязательную государственную аккредитацию, сказала НСН Мария Тарханова.

Сегодня законодатели обделяют вниманием содержание образовательных программ, необходима их обязательная государственная аккредитация с привлечением квалифицированных комиссий. Об этом в пресс-центре НСН заявила председатель Союза пиарщиков, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Мария Тарханова.

«Хочу обратить внимание депутатов Госдумы на то, что больше всего законодатели фокусируются на налогах, на лицензиях, дающих право вести образовательную деятельность, на реестрах для регистрации блогеров… На чем угодно, только не на содержании самих программ. Создается впечатление, что если платят налоги, то и нормально. Но ведь эти курсы могут наносить вред здоровью граждан, их психологическому состоянию. Само содержание программ гораздо опаснее, об этом нужно говорить. Мы предлагаем ввести обязательную государственную аккредитацию программ, чтобы квалифицированные комиссии могли посмотреть, чему блогеры учат. И Рособрнадзор нас в этом поддерживает, говорит, что лицензия – обязательное, но не достаточное условие для того, чтобы потребитель был на 100% уверен, что имеет дело не с мошенниками. Наличие или отсутствие аккредитации поможет это понять», — сказала Тарханова.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что среди блогеров, дающих советы, например, в сфере медицины или финансов, много откровенных жуликов, цель которых — выманивание денег у своих подписчиков.

