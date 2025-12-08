Войны не будет: Чем закончится обострение между Таиландом и Камбоджей
Ни Камбодже, ни Таиланду невыгодна полномасштабная война друг с другом, по всей вероятности, конфликт завершится через две-три недели, сказал НСН Григорий Кучеренко.
Вспыхнувшее противостояние Камбоджи и Таиланда вряд ли вырастет в полномасштабную войну — с этим не справится экономика Камбоджи, а для Таиланда это серьезные репутационные риски. Об этом НСН заявил младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко.
Военное командование Таиланда отдало приказ о немедленной эвакуации населения четырех приграничных провинций — Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани — после перестрелки с камбоджийскими военными 7 декабря в районе Пху Пха Лек (провинция Сисакет), сообщила газета Nation Thailand. Как ранее заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, конфликт должен завершиться через две-три недели. Кучеренко также усомнился в том, что противостояние перерастет в полномасштабную войну.
«Скорее соглашусь с тем, что противостояние завершится через две-три недели. Я не думаю, что какая-либо из сторон заинтересована в полномасштабной войне, — Камбоджа не потянет экономически, а Таиланд вряд ли пойдет на такие репутационные потери, это отпугнет инвесторов, в чем Таиланд крайне не заинтересован. Основная причина противостояния, на мой взгляд, заключается во внутренней политике Таиланда. Текущий премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун — фигура компромиссная, он вынужден договариваться с разными сторонами, включая, разумеется, и военных. Военные, которые традиционно обладают большим влиянием в Таиланде, скорее заинтересованы в эскалации конфликта, потому что это позволяет им выставлять себя защитниками Родины, укреплять и поддерживать свое влияние. Именно поэтому эскалация есть и будет, но вряд ли она выйдет за те пределы, что мы уже видели», — сказал Кучеренко.
Собеседник НСН добавил, что война между Таиландом и Камбоджей возможна лишь в случае мощной провокации.
«Полноценная война вряд ли случится, но такие эпизоды “подогрева”, думаю, все еще будут. В нечто большее конфликт может перерасти только в случае какой-то мощной провокации. Но, повторюсь, в этом пока не заинтересована ни одна из сторон, поэтому я очень сомневаюсь, что они на это пойдут», — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем некоторые военкоры полагают, что налицо срыв еще одного «вечного мира», который помог заключить президент США Дональд Трамп. В частности, об этом заявляет военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Кучеренко пояснил, что Трамп принудил стороны подписать мирный договор, угрожая введением пошлин, однако теперь Таиланд и Камбоджа вынуждены договариваться самостоятельно, возможно, при посредничестве Малайзии.
«Здесь ключевое противоречие заключается между политикой и экономикой. Трамп заставил эти стороны подписать соглашение, пригрозив введением тарифов. А так как для обеих стран США является ключевым торговым партнером, то они восприняли угрозы всерьез и сели договариваться. Но сейчас видно, что Трамп вообще не заинтересован во вмешательстве извне, поэтому сейчас договариваться должны именно эти две стороны, может быть, при нейтральном посреднике из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), например, Малайзии. Просто так этот конфликт не завершится — даже в случае успешного подписания договоренностей о прекращении огня это будет заморозка на несколько лет, а в дальнейшем этот конфликт может “выстрелить” еще раз», — подытожил он.
Ранее министерство образования Таиланда распорядилось временно закрыть более 600 школ в пяти провинциях, граничащих с Камбоджей, на фоне обострения пограничного конфликта между странами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
