Вспыхнувшее противостояние Камбоджи и Таиланда вряд ли вырастет в полномасштабную войну — с этим не справится экономика Камбоджи, а для Таиланда это серьезные репутационные риски. Об этом НСН заявил младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко.

Военное командование Таиланда отдало приказ о немедленной эвакуации населения четырех приграничных провинций — Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани — после перестрелки с камбоджийскими военными 7 декабря в районе Пху Пха Лек (провинция Сисакет), сообщила газета Nation Thailand. Как ранее заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, конфликт должен завершиться через две-три недели. Кучеренко также усомнился в том, что противостояние перерастет в полномасштабную войну.

«Скорее соглашусь с тем, что противостояние завершится через две-три недели. Я не думаю, что какая-либо из сторон заинтересована в полномасштабной войне, — Камбоджа не потянет экономически, а Таиланд вряд ли пойдет на такие репутационные потери, это отпугнет инвесторов, в чем Таиланд крайне не заинтересован. Основная причина противостояния, на мой взгляд, заключается во внутренней политике Таиланда. Текущий премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун — фигура компромиссная, он вынужден договариваться с разными сторонами, включая, разумеется, и военных. Военные, которые традиционно обладают большим влиянием в Таиланде, скорее заинтересованы в эскалации конфликта, потому что это позволяет им выставлять себя защитниками Родины, укреплять и поддерживать свое влияние. Именно поэтому эскалация есть и будет, но вряд ли она выйдет за те пределы, что мы уже видели», — сказал Кучеренко.