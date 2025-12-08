Депутат ГД предложил дополнить уголовную статью о мошенничестве

Интернет многократно усиливает воздействие мошенников на жертв, сегодня в Уголовном кодексе не хватает соответствующего квалифицирующего признака, сказал НСН Евгений Марченко.

Интернет позволяет многократно усилить воздействие мошенников, в частности, коучей, на жертву, необходимо ввести соответствующий квалифицирующий признак в статью УК РФ «Мошенничество». Об этом в пресс-центре НСН заявил депутат ГД РФ, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

«Инфоблогеры, так называемые коучи, — это преступники. В 2025 году было три резонансных дела — Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (известна как Лерчек. - Прим. НСН) и Аяза Шабутдинова. У первых двух — уход от уплаты налогов и легализация преступных доходов. Шабутдинову вменяют мошенничество. Если посмотреть на судебную практику, то в статье 159 УК РФ “Мошенничество” не хватает квалифицирующего признака. Одно дело, когда мошенник общается с человеком лично, а когда через интернет – воздействие многократно усиливается. Вот посмотрите на Блиновскую: с виду невзрачный человек. Меня удивляло, как она могла такое количество людей обмануть. А тут еще интернет оказывает некоторое психологическое влияние на людей: какие-то недостатки можно скрасить, выгодные стороны — подчеркнуть, и повлиять на людей. Считаю, что мы должны добавить в статью 159 УК РФ еще один квалифицирующий признак — мошенничество с использованием интернета. Депутаты совместно с экспертами должны установить, как интернет влияет на подсознание людей, почему люди легче отдают мошенникам свои деньги», — сказал Марченко.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Шабутдинова виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

