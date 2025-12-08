Конец сионизма: Новое предложение ХАМАС приведет к политической смерти Нетаньяху
Согласие на долгосрочное перемирие с последующим созданием государства Палестина развалит правительственную коалицию в Израиле, заявил НСН политолог Саймон Ципис.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вряд ли согласится на новое предложение ХАМАС о долгосрочном перемирии, поскольку оно предусматривает создание независимого палестинского государства. Об этом НСН в комментарии заявил израильский политолог Саймон Ципис.
ХАМАС готов предложить Израилю долгосрочное перемирие на 5, 7 или 10 лет в рамках урегулирования конфликта и процесса по созданию независимого государства Палестина. Об этом заявил Associated Press член политбюро радикального палестинского движения Басем Наим. По его словам, речь идет о полном завершении первого этапа мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа и начале политического процесса по провозглашению независимой Палестины.
«Израильское общество разделено. Нетаньяху представляет интересы только его половины - ультраправого, радикального сионистского религиозного блока. С другой стороны – ультралевый, прогрессивистский блок. Он требует, чтобы конфликт был урегулирован любой ценой, включая даже провозглашение палестинского государства. Однако для Нетаньяху это будет означать развал коалиции, выход из правительства ультраправого блока, роспуск кабинета и парламента и новые выборы. Камень преткновения – именно пункт о палестинском государстве, поскольку это будет конец движения сионизма», - отметил собеседник НСН.
При этом, по словам Циписа, в данном случае речь идет о более глобальных игроках, чем ХАМАС.
«ХАМАС – просто рупор, в действительности за новым предложением стоят Катар, Египет и Турция. Это ключевые составляющие глобального движения «Братья-мусульмане» (признано террористическим и запрещено в России), которому уже почти сто лет. Это мощная идеология, как сионизм или коммунизм. Она есть, но пощупать её нельзя. ХАМАС - то же самое в миниатюре, поэтому Израилю не дадут его уничтожить, поскольку это движение уже выступает интегральным участником отношений на Ближнем Востоке. Через ХАМАС ведут диалог с Израилем «Братья-мусульмане». Турция сейчас чрезвычайно окрепла и готова к большой войне. В конце концов, выбора у Израиля не будет - либо война, либо провозглашение государства Палестина», - пояснил эксперт.
По его оценке, Дональд Трамп уже сделал свой выбор в арабо-израильском конфликте, поэтому у Нетаньяху остается единственный вариант для спасения.
«План Трампа также предусматривает существование независимого палестинского государства. Президент США хочет вынести это на голосование в Совбез ООН. То есть Трамп уже занял сторону арабов, мусульман. В нынешней архитектуре отношений на Ближнем Востоке Израиль во главе с Нетаньяху фактически уже беспомощный. Единственное, что можно сделать, это подождать, продержаться три года до новых выборов в США и молиться, чтобы к власти пришли демократы. Тогда они могут отменить все инициативы Трампа, если они не будут официально подписаны до его ухода. Если же в США к власти вновь придут республиканцы, то это будет вдвойне хуже для Израиля, поскольку там уже будет разговор более жесткий. Сейчас Трамп еще более-менее пытается угодить Израилю, а там уже с ним никто разговаривать не будет», - заключил Саймон Ципис.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных.
По информации американского портала Axios, президент США планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования до 25 декабря. Вторая фаза предусматривает вывод израильских войск из анклава, размещение «международных стабилизационных сил», а также начало работы структур по управлению сектором, включая «Совет мира».
По данным Дональда Трампа, его мирный план по сектору Газа поддерживают более 20 стран, в том числе, Россия. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, РФ в будущем может даже помочь в восстановлении Палестины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ожидаем солдаут!»: В Россию едет «молчавший» 13 лет рэпер Flo Rida
- Депутат ГД: 95% предвыборных инициатив не будут приняты
- В России утвердили обвинение высшему военно-политическому руководству Украины
- Глава Союза пиарщиков предложила ввести госаккредитацию для блогерских курсов
- Суд арестовал бойца ММА, устроившего «спарринг» с памятником ветеранам МЧС
- Конец сионизма: Новое предложение ХАМАС приведет к политической смерти Нетаньяху
- Стеблов назвал спекуляцией цены в Большой театр
- Строки с Востока: Как российский книжных рынок противостоит санкциям
- Депутат ГД предложил дополнить уголовную статью о мошенничестве
- Войны не будет: Чем закончится обострение между Таиландом и Камбоджей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru