Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вряд ли согласится на новое предложение ХАМАС о долгосрочном перемирии, поскольку оно предусматривает создание независимого палестинского государства. Об этом НСН в комментарии заявил израильский политолог Саймон Ципис.

ХАМАС готов предложить Израилю долгосрочное перемирие на 5, 7 или 10 лет в рамках урегулирования конфликта и процесса по созданию независимого государства Палестина. Об этом заявил Associated Press член политбюро радикального палестинского движения Басем Наим. По его словам, речь идет о полном завершении первого этапа мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа и начале политического процесса по провозглашению независимой Палестины.