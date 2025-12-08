Конец сионизма: Новое предложение ХАМАС приведет к политической смерти Нетаньяху

Согласие на долгосрочное перемирие с последующим созданием государства Палестина развалит правительственную коалицию в Израиле, заявил НСН политолог Саймон Ципис.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вряд ли согласится на новое предложение ХАМАС о долгосрочном перемирии, поскольку оно предусматривает создание независимого палестинского государства. Об этом НСН в комментарии заявил израильский политолог Саймон Ципис.

ХАМАС готов предложить Израилю долгосрочное перемирие на 5, 7 или 10 лет в рамках урегулирования конфликта и процесса по созданию независимого государства Палестина. Об этом заявил Associated Press член политбюро радикального палестинского движения Басем Наим. По его словам, речь идет о полном завершении первого этапа мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа и начале политического процесса по провозглашению независимой Палестины.

«Союзников нет»: «Недобитый» ХАМАС пойдет на уступки ради выживания
«Израильское общество разделено. Нетаньяху представляет интересы только его половины - ультраправого, радикального сионистского религиозного блока. С другой стороны – ультралевый, прогрессивистский блок. Он требует, чтобы конфликт был урегулирован любой ценой, включая даже провозглашение палестинского государства. Однако для Нетаньяху это будет означать развал коалиции, выход из правительства ультраправого блока, роспуск кабинета и парламента и новые выборы. Камень преткновения – именно пункт о палестинском государстве, поскольку это будет конец движения сионизма», - отметил собеседник НСН.

При этом, по словам Циписа, в данном случае речь идет о более глобальных игроках, чем ХАМАС.

«ХАМАС – просто рупор, в действительности за новым предложением стоят Катар, Египет и Турция. Это ключевые составляющие глобального движения «Братья-мусульмане» (признано террористическим и запрещено в России), которому уже почти сто лет. Это мощная идеология, как сионизм или коммунизм. Она есть, но пощупать её нельзя. ХАМАС - то же самое в миниатюре, поэтому Израилю не дадут его уничтожить, поскольку это движение уже выступает интегральным участником отношений на Ближнем Востоке. Через ХАМАС ведут диалог с Израилем «Братья-мусульмане». Турция сейчас чрезвычайно окрепла и готова к большой войне. В конце концов, выбора у Израиля не будет - либо война, либо провозглашение государства Палестина», - пояснил эксперт.
Востоковед предсказал новую войну Израиля с Ираном

По его оценке, Дональд Трамп уже сделал свой выбор в арабо-израильском конфликте, поэтому у Нетаньяху остается единственный вариант для спасения.

«План Трампа также предусматривает существование независимого палестинского государства. Президент США хочет вынести это на голосование в Совбез ООН. То есть Трамп уже занял сторону арабов, мусульман. В нынешней архитектуре отношений на Ближнем Востоке Израиль во главе с Нетаньяху фактически уже беспомощный. Единственное, что можно сделать, это подождать, продержаться три года до новых выборов в США и молиться, чтобы к власти пришли демократы. Тогда они могут отменить все инициативы Трампа, если они не будут официально подписаны до его ухода. Если же в США к власти вновь придут республиканцы, то это будет вдвойне хуже для Израиля, поскольку там уже будет разговор более жесткий. Сейчас Трамп еще более-менее пытается угодить Израилю, а там уже с ним никто разговаривать не будет», - заключил Саймон Ципис.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных.

Страны Европы бойкотируют «Евровидение» из-за Израиля

По информации американского портала Axios, президент США планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования до 25 декабря. Вторая фаза предусматривает вывод израильских войск из анклава, размещение «международных стабилизационных сил», а также начало работы структур по управлению сектором, включая «Совет мира».

По данным Дональда Трампа, его мирный план по сектору Газа поддерживают более 20 стран, в том числе, Россия. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, РФ в будущем может даже помочь в восстановлении Палестины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ХамасПалестинаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры