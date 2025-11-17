Создатель «Фиксиков» и «Норд-Оста» раскрыл секреты книги «Верхум»

ЧТО ТАКОЕ «ВЕРХУМ»: И ПУЗЫРЬ, И ГОРОД

— У вашей книги необычное название. Расскажите, что такое «Верхум»?

— Представьте, что люди — это нейроны. Тогда общество можно уподобить мозгу. Я в своей книге показываю, как этот мозг думает. Мы говорим: «Семья решила… государство требует… рынок в панике… наука считает…». Во всех этих фразах действующие лица – не люди. Но мы говорим о семье, о государстве, о рынке, о науке так, будто они и вправду думают и принимают решения. В узком смысле верхум — это разум социума, в широком смысле — его личность. Верхум есть и у парламента, и у рынка, и у науки, и у города, и у информационного пузыря в соцсети, и у человечества в целом, и у отдельной семьи.

— Вы являетесь известным популяризатором науки. Ваша книга - это больше философия, наука или реальные истории из жизни, например, связанные с теми же «Фиксиками» или «Норд-Остом»?

— Я бы сказал, это крутой замес. С одной стороны, это популярная наука. Я свёл воедино и перевёл на человеческий язык теории и факты из психологии, социологии, экономики, политологии, географии, нейрофизиологии, эволюционной биологии, информатики и многих других наук. С другой стороны, книга наполнена множеством коротких рассказов из моей богатой на приключения жизни — как создавались «Фиксики» и «Норд-Ост», как я запускал фьючерсную биржу и сотовую сеть «Билайн», как перекраивал районы Москвы, как был «крёстным отцом» московского бизнеса, как попал в заложники к террористам. Там десятки подобных историй, но это не просто сборник интересных рассказов. Книга позволяет по-новому осмыслить многие известные проблемы.

СЕКРЕТ «НОРД-ОСТА»: ПРОДЮСЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЖАДНИЧАЮТ

— В 2003 году вы получили «Золотую маску» за создание первого русского мюзикла «Норд-Ост». Сегодня мюзиклы – крайне популярный жанр. Недавно свои мюзиклы выпустили даже Сергей Жуков из «Руки Вверх!» и Баста. Получается, вы опередили время на 20 лет? В чем секрет популярности этого формата сегодня?

— «Норд-Ост» — это не просто первый русский мюзикл, а первый спектакль, поставленный в России по бродвейской технологии, то есть предназначенный для ежедневного показа. Это сложная и дорогая технология, но у ежедневного показа есть огромные преимущества. Он позволяет собирать на рынке больше денег в расчёте на одну постановку, а значит сами постановки можно делать более дорогими и привлекательными для зрителя. Собственно, это мы и сделали, когда в 2001 году запускали «Норд-Ост». Мы построили фундаментальные декорации. На сцену садился самолёт-бомбардировщик в натуральную величину, а в конце спектакля сцена взламывалась, и на глазах у изумлённых зрителей возникал ледяной корабль. Те продюсеры, которые понимают смысл технологии ежедневного показа и не жадничают, повторяют успех «Норд-Оста» раз за разом. В этом и состоит секрет формата. Ну а кроме того, мюзикл — это очень человечный жанр. Люди хотят спрятаться от ужасов современного мира. И мюзикл хотя бы на время дарит им красоту, любовь и надежду. Если, конечно, всё это в нём есть.