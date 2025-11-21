Он также призвал обратить внимание на то, как менялась литература после значимых для страны событий.

«Можно для примера посмотреть на множество книг, которые были написаны после революции, в 20-30-е годы, когда язык активно обогащался новыми словами. Шло активное словотворчество, какие-то слова входили в обиход, какие-то появлялись и исчезали, потому что они оказались противными для русского языка. Точно так же было в период хрущевской оттепели, в период покорения космоса. Какое-то крупное общественно-политическое или социальное изменение влияет и на лексику. Оно привносит в язык какую-то лексику отдельных социальных групп из той или иной научной сферы, и язык меняется», — заключил Лукьяненко.

Ранее продюсер и композитор Георгий Васильев рассказал НСН о секретах успеха мюзикла «Норд-Ост» и мультсериала «Фиксиков», а также раскрыл их связь с его новой книгой.

