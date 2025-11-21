«Важно чувство меры»: Лукьяненко призвал не бояться «кринжа» в литературе
Русский язык сам решит, какие новомодные слова ему отвергнуть, а какие принять в обиход, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Нет ничего страшного в том, что digital-писатели используют в своих произведениях интернет-сленг и англицизмы, потому что любой язык, тем более такой большой и богатый, как русский, постоянно впитывает в себя какие-то новые слова, сказал НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
80% digital-авторов считают «хайп», «кринж» и «краш» новой нормой современной литературы, показал опрос, проведенный книжным сервисом «Литрес» и издательской платформы «Литрес Самиздат», результаты которого есть в распоряжении НСН. Авторы заявили, что считают интернет-сленг и англицизмы допустимыми, если того требует контекст. Лукьяненко отметил, что в новых словах в литературе нет ничего страшного.
«На мой взгляд, это не форма литературы, но это все же слова, которые сейчас вошли в русский язык. Ничего особо страшного я в этом не вижу, потому что любой язык, тем более такой большой и богатый, как русский, постоянно впитывает в себя какие-то новые слова. Иногда они заимствованные, иногда они переведенные, иногда они просто придуманные. Но в любом случае, если слово входит, это означает, что в нем была какая-то потребность у определенного слоя населения. Может быть, у молодежи, может быть, у людей какой-то профессии. А дальше все уже зависит от того, насколько слово приживается. Масса слов появляется и через какое-то время исчезает, уходит из активного оборота. Такие слова остаются просто как знак времени. Язык живой. Эти слова могут обрести свое место, если окажется, что кринж удобней и проще говорить, чем испанский стыд. Слово кринж молодежи нравится больше, оно короче, энергичней, возможно, оно и войдет в язык. Войдет ли в язык слово хайп? Может быть, и войдет как некое привлечение внимания, слегка на грани фола, а иногда и за гранью, в общем, несколько с негативным оттенком», — сказал собеседник НСН.
По его словам, язык сам решит, какие слова ему отвергнуть, а какие принять в обиход.
«Тут не надо бояться, язык сам переварит все эти слова: он их либо примет в себя, и они обретут времена, склонения, будут совершенно нормально выглядеть в русском языке как множество других слов, либо отторгнет, и появится какое-то новое слово или всплывет какое-то старое. Сленговые слова могут стать легитимными в художественной прозе. Например, если мы описываем, как разговаривают молодежь или люди среднего возраста, то надо описывать так, как они говорят в реальной жизни. Литература должна оперировать тем понятным языком, на котором говорят читатели. Это вполне естественно. Тут все решает чувство меры. Если человек попадает в настроение основной читательской массы, если использует какие-то жаргонные слова органично, то они становятся органичными в тексте», — отметил писатель.
Он также призвал обратить внимание на то, как менялась литература после значимых для страны событий.
«Можно для примера посмотреть на множество книг, которые были написаны после революции, в 20-30-е годы, когда язык активно обогащался новыми словами. Шло активное словотворчество, какие-то слова входили в обиход, какие-то появлялись и исчезали, потому что они оказались противными для русского языка. Точно так же было в период хрущевской оттепели, в период покорения космоса. Какое-то крупное общественно-политическое или социальное изменение влияет и на лексику. Оно привносит в язык какую-то лексику отдельных социальных групп из той или иной научной сферы, и язык меняется», — заключил Лукьяненко.
Ранее продюсер и композитор Георгий Васильев рассказал НСН о секретах успеха мюзикла «Норд-Ост» и мультсериала «Фиксиков», а также раскрыл их связь с его новой книгой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские туристы в ОАЭ уже сутки ждут вылета после трех отмененных рейсов
- Путин: Друзья и партнеры России поддержали обсуждаемые договоренности по Украине
- «Важно чувство меры»: Лукьяненко призвал не бояться «кринжа» в литературе
- Путин назвал два устраивающих Россию сценария развития ситуации на Украине
- СМИ: В Европе возмутились американским планом по Украине
- Путин: Киев должен понимать, что события в Купянске будут повторяться
- Путин впервые прокомментировал мирный план США по Украине
- Вучич опроверг заявления о призыве Германии втянуть Сербию в войну с Россией
- СМИ: Посол ЕС в Киеве помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича
- Легенда ЦСКА: «Спартак» без Станковича стал сильнее, чем с ним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru