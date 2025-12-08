«Это реакция Музилиной, я не знаю ребенка, который хочет уехать из страны. Ребенок не может это желание сформулировать. Поэтому госпожа Мизулина перегибает или фантазирует с целью манипуляций. Мы не можем каждый поток сознания комментировать. Блокировка – это крайний рычаг воздействия на компании, которые не соблюдают законодательство. Сначала были предупредительные акции, уведомления, штрафы. Если ничего не меняется, тогда уже блокировка. Остальное – это домыслы Мизулиной, я не знаю, куда там дети собираются уехать. Никто никуда не собирается уезжать. Если видеоигры настолько залезли под кожу детям, мы зашли куда-то не туда. Но я думаю, что не так все трагично. Нужно заниматься образованием и максимально отдалять детей от такой зависимости. Любая зависимость трагична, до такого доводить не нужно», - отметил он.

Также депутат подчеркнул, что разблокировка платформы будет зависеть от реакции компании.

«Если компания хочет зарабатывать, она пойдет на условия страны, на территории которой хочет работать. Если компания политически ангажирована, хочет воздействовать на детские умы, они не будут ничего исполнять, а будут идти на провокации. Поэтому регулятор обязан реагировать», - заключил собеседник НСН.

Если ребенок всерьез заявляет, что хочет уехать из России из-за блокировки игры, ему требуется психологическая помощь, заявила НСН детский психолог Наталья Наумова.

