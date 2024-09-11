Психолог Кирасова: Ужасы нравятся тем, кто испытывает проблемы с выражением эмоций

«Я изучила исследование студентов психфака Пензенского университета. Студенты провели опрос среди тех, кто предпочитает хоррор-квесты. Те респонденты, которые предпочитают жанр «ужасы», испытывают сложности в выражении своих негативных эмоций в моменты конфликтных ситуаций. Около 70% людей, которые предпочитают ужасы, более слабы в эмоциональном плане, а те, кто не любят ужасы, делают это свободнее. Поэтому квесты - это компенсация стрессовой ситуации», - отметила она.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что культура ужасов и, в том числе, хоррор-квестов навеяна нам Западом, а для русской культуры это неестественно.

