Психолог Кирасова: Ужасы нравятся тем, кто испытывает проблемы с выражением эмоций
Около 70% людей, предпочитающих жанр ужасы, более слабы в эмоциональном плане, чем те, кто этот жанр не любит, заявила в пресс-центре НСН Олеся Кирасова.
Согласно исследованию, квесты являются отличными имитаторами стрессовой ситуации, поэтому проходить их предпочитают люди, имеющие проблемы с выражением негативных эмоций. Об этом в пресс-центре НСН рассказала семейный психолог Олеся Кирасова.
«Я изучила исследование студентов психфака Пензенского университета. Студенты провели опрос среди тех, кто предпочитает хоррор-квесты. Те респонденты, которые предпочитают жанр «ужасы», испытывают сложности в выражении своих негативных эмоций в моменты конфликтных ситуаций. Около 70% людей, которые предпочитают ужасы, более слабы в эмоциональном плане, а те, кто не любят ужасы, делают это свободнее. Поэтому квесты - это компенсация стрессовой ситуации», - отметила она.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что культура ужасов и, в том числе, хоррор-квестов навеяна нам Западом, а для русской культуры это неестественно.
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