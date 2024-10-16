«Приговор отрасли»: Минкульт призвали договориться с Голливудом из-за «пиратства»

«Власти во главе с министром культуры регулярно обещают бороться с пиратским показом, но обещания не выполняются. При этом надо понимать, что полная ликвидация пиратского показа – это приговор кинотеатрам. Значительную часть кинотеатров в таком случае ждет закрытие, они живут только за счет пиратских фильмов. Уже и сейчас все плохо, а будет еще хуже, выжить кинотеатры не смогут. Будет дешевле закрыть бизнес, чем платить аренду, платить зарплаты и так далее», - рассказал он.

В связи с этим Шнейдеров призвал не бороться с «пиратами», а договариваться с Голливудом.

«Они пытаются бороться с частностями, а нужно решать проблему глобально – пытаться договориться с Голливудом. Пока я не очень понимаю, как с пиратским контентом собираются бороться. Распространённая практика – это когда в афише стоит российская короткометражка, а прицепом к ней идет какой-нибудь боевик от «Марвел». Формально все соблюдено», - заключил собеседник НСН.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в 2024 году в стране возбудили более 100 административных дел о нелегальном кинопрокате, передает «Радиоточка НСН».



