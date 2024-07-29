На безрыбье и ужасы в топе: Владельцы кинотеатров объяснили успех «Собирателя душ»

«Сейчас в российских кинотеатрах не показывают сильных картин с большим потенциалом. Спад пошел с апреля, последними заметными фильмами стали “Сто лет тому вперед” и “Майор Гром: Игра”. После этого больших премьер в кинотеатрах особо не было. На фоне фильмов средней руки появился первый более-менее заметный фильм, который получил прокатное удостоверение. Если бы была большая конкуренция, не думаю, что “Собиратель душ” вырвался бы вперед. Если мы посмотрим историю последнего десятилетия, фильмы с Кейджем не входили даже в ТОП-5. Просто наше кино оказалось немного слабее по уровню для зрителя, который захотел увидеть что-то необычное», — сказал Воронков.

Собеседник НСН отметил, что фильмы ужасов никогда не были сверхпопулярными в России.

«Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды; их сборы были на уровне 50-200 млн рублей. Из последних сильных фильмов ужасов, имевших успех в России, могу назвать “Оно” и “Астрал”. На фоне больших проектов на этот жанр никто не обращал внимания. Если мы откроем сетку кинотеатров, каждый месяц точно выходит не по одному фильму ужасов, они работают в свою нишу и со своим обычным потенциалом», — подытожил он.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская заявила, что подавляющее большинство отечественных премьер 2024 года не оправдали ожиданий, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются.

