«Стараются для Кэмерона»: Какие кинотеатры смогут показать «Аватара-3»
В эфире НСН член совета АВК Роман Исаев рассказал, что создатели фильмов редко присылают список требований кинотеатрам для проката.
Кинотеатры всегда стараются выполнять технические требования создателей фильмов по звуку и изображению для проката, а для таких великих режиссеров, как Джеймс Кэмерон, — тем более, хотя и не у всех кинотеатров есть на это возможности. Об этом в беседе с НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Ранее стало известно, что знаменитый американский режиссер Джеймс Кэмерон в преддверии премьеры третьей части фильма «Аватар» выдвинул кинотеатрам жесткие технические требования для показа ленты. Он настаивает на идеальной настройке оборудования, чтобы зрители смогли полностью погрузиться в мир фэнтези.
Отмечается, что в своих инструкциях режиссер уделил особое внимание акустике, освещению и кадрированию. Кэмерон лично участвовал в сведении звука и теперь требует от прокатчиков воспроизвести его именно так, как было задумано. Исаев подтвердил, что картины в кинотеатрах действительно демонстрируют в рамках техтребований режиссеров.
«Фильмы в кинотеатрах показываются с ориентиром на то, что присылают в рамках технических требований производители, режиссер. Когда это делается. Если таких специальных установок и рекомендаций нет, то все работают по стандартным настройкам по звуку. Но если возможности воспроизвести в таких условиях нет, то кинотеатрам ничего не будет. У какого-то кинотеатра, допустим, нет технической возможности для показа в соответствии с требованиями режиссера, но у большинства — она есть. Соответственно, когда это приходит (список требований – прим. НСН), конечно, кинотеатры стараются идти навстречу и соблюсти все параметры, которые режиссер выдвинул в рамках своего видения и того, как он подготовил фильм к прокату. Но, как правило, все эти требования приходят редко. В случае таких великих деятелей современного кинематографа, как Джеймс Кэмерон или Кристофер Нолан, кинотеатры, естественно стараются соблюсти все и по картинке, и по звуку», - объяснил он.
Мировая премьера картины «Аватар: Огонь и пепел» состоялась 19 декабря 2025 года. Известно, что продолжительность фильма составляет 3 часа 15 минут. Это делает его самым длинным проектом во вселенной «Аватар». Так, вторая часть «Путь воды» была на три минуты короче. Отмечается, что руководство «Disney» рассчитывает минимум на $2 млрд сборов. В России новый фильм Кэмерона не вышел в официальный прокат.
Первый «Аватар» появился в декабре 2009 года. Сага рассказывает о бывшем морском пехотинце, который заменяет своего погибшего брата как оператор «аватара» — искусственно выращенного гибрида человека и инопланетного существа. Во франшизе он попадает на спутник Пандора вымышленной планеты, населенный синими существами.
По данным на 2024 год, кассовые сборы картины составили более $2,9 млрд (251 млрд рублей). «Аватар» стал первым фильмом в истории кинематографа, собравшим $2 млрд. В России лента возглавляла прокат целых семь недель подряд. Вторая лента «Аватар: Путь воды» вышла в декабре 2022 года. Сборы картины в мире превысили $2,3 млрд.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что эпический научно-фантастический фильм «Аватар» — это настолько специфическая кинопродукция, что предсказать будущее третьей части саги в прокате практически нереально. По его словам, это может быть как суперуспех, так и провал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Macan принял военную присягу
- «Стараются для Кэмерона»: Какие кинотеатры смогут показать «Аватара-3»
- На востоке Москвы произошел пожар на 15-м этаже многоэтажки
- Глава МИД Индии назвал число участвующих в СВО индийцев
- Названы регионы, где быстрее всего растут средние зарплаты
- В Воронежской области задерживаются поезда из-за падения обломков БПЛА
- Член ОП Машаров: При выбросе строительного мусора грозит штраф до 3 тысяч рублей
- СМИ: Россияне три дня не могут улететь со Шри-Ланки
- Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
- СМИ: Рэпер Macan служит в армии на должности водителя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru