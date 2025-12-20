«Стараются для Кэмерона»: Какие кинотеатры смогут показать «Аватара-3»

Ранее стало известно, что знаменитый американский режиссер Джеймс Кэмерон в преддверии премьеры третьей части фильма «Аватар» выдвинул кинотеатрам жесткие технические требования для показа ленты. Он настаивает на идеальной настройке оборудования, чтобы зрители смогли полностью погрузиться в мир фэнтези.

Отмечается, что в своих инструкциях режиссер уделил особое внимание акустике, освещению и кадрированию. Кэмерон лично участвовал в сведении звука и теперь требует от прокатчиков воспроизвести его именно так, как было задумано. Исаев подтвердил, что картины в кинотеатрах действительно демонстрируют в рамках техтребований режиссеров.