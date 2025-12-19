Миллиард без зашквара: Как скандал с Нагиевым скажется на сборах «Ёлок 12»

12-я версия «Ёлок» может собрать в прокате миллиард рублей, хотя качество фильмов становится все хуже и хуже, сказал в эфире НСН Александр Шпагин.

Создатели фильма «Ёлки 12» будут эксплуатировать франшизу, пока ее рейтинг не выдохнется, а скандал с Дмитрием Нагиевым может привлечь интерес к фильму, сказал в эфире НСН кинокритик Александр Шпагин.

Накануне в прокат вышла комедия «Ёлки 12» с участием Дмитрия Нагиева. Актер ранее объяснил популярность этой франшизы тем, что это «иллюзия мирной счастливой жизни». Нагиев также заявил, что у него «уже нет сил» от большого количества фильмов про войну, «серости и грязи», после чего депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать его иноагентом. Шпагин усомнился, что этот инцидент отпугнет зрителей от фильма, который за два дня в прокате собрал уже более 40 млн рублей.

«Если бы он сделал что-то совершенно за пределами зашквара, так, чтобы был легкий шок у нации, и наговорил такое, после чего ему нужно было бы уезжать из России, то это бы оттолкнуло зрителей. А этот хайп, скорее, привлечет внимание. Миллиард в прокате они могут спокойно собрать, но их успех поразителен. Я был уверен, что скоро эти "Ёлки" уже сдохнут, потому что они становятся хуже и хуже, а тут такие замечательные показатели», - удивился кинокритик.

Шпагин объяснил, как долго продолжится «эксплуатация» этого фильма.

«Пока он по рейтингу окончательно не выдохнется, его будут эксплуатировать, так что вперед и с песнями. Даже если это будет невыносимейший продукт, если "пипл хавает", почему не эксплуатировать дальше? Может, дело дойдет и до 20-х, и до 78-х "Ёлок". Например, "Улицы разбитых фонарей" дошли до полного неприличия, они сняли больше 500 серий, которые были хуже и хуже, а потом наконец "раз и устал". "Улицы разбитых фонарей" закончились и на них засияли фонари ёлок», - живописно заключил собеседник НСН.

Предыдущий фильм франшизы, «Ёлки 11» вышел в прокат в декабре 2024 года и заработал более 1,2 млрд рублей, отмечает «Радиоточка НСН».


