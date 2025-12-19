Накануне в прокат вышла комедия «Ёлки 12» с участием Дмитрия Нагиева. Актер ранее объяснил популярность этой франшизы тем, что это «иллюзия мирной счастливой жизни». Нагиев также заявил, что у него «уже нет сил» от большого количества фильмов про войну, «серости и грязи», после чего депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать его иноагентом. Шпагин усомнился, что этот инцидент отпугнет зрителей от фильма, который за два дня в прокате собрал уже более 40 млн рублей.



«Если бы он сделал что-то совершенно за пределами зашквара, так, чтобы был легкий шок у нации, и наговорил такое, после чего ему нужно было бы уезжать из России, то это бы оттолкнуло зрителей. А этот хайп, скорее, привлечет внимание. Миллиард в прокате они могут спокойно собрать, но их успех поразителен. Я был уверен, что скоро эти "Ёлки" уже сдохнут, потому что они становятся хуже и хуже, а тут такие замечательные показатели», - удивился кинокритик.

Шпагин объяснил, как долго продолжится «эксплуатация» этого фильма.