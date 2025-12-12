Российские кинотеатры перенесли прокат фильма «Аватар 3» ради отечественного кино
Третья часть «Аватара» не выйдет в российский новогодний прокат, сообщает портал Cineplex.
Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров. Было решено отказаться от идеи показа культовой саги в период праздников. В январе на экранах «Синема Парк», «Миража» и других сетей будут только фильмы, официально выпущенные в российский прокат.
Таким образом, российские зрители не увидят «Аватар 3» одновременно с мировой премьерой 19 декабря. Показы голливудских картин в формате предсеансного обслуживания планируется вернуть с середины января следующего года. Их место займут российские киноленты.
Отказ кинотеатров от демонстрации в новогодние праздники иностранных фильмов является правильным решением, сообщила ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
