«Я вообще не понимаю, как это работает с «Аватаром». Удивительный феномен, в первую очередь, связан с режиссером Джеймсом Кэмероном. Первый фильм можно назвать частичной революцией жанра, трёхмерная графика, невероятно было для того времени. Но после этого интерес угас из-за долгого перерыва между первым и вторым фильмами, однако, судя по показателям, именно второй «Аватар» заработал огромное количество денег, сборы были невероятные», - отметил собеседник НСН.

Российская неофициальная премьера назначена на 25 декабря. Скорее всего, картина попадет в прокат в некоторых кинозалах по схеме "предсеансного обслуживания". BadComedian обратил внимание, что ожидания и фактический результат в случае «Аватара» не работают.

«Я не вижу в кругах своего общения, в каналах, в которых сижу, какого-то хайпа, по ощущениям, он вообще ничего не должен собрать, но по факту – жизнь показывает, что каким-то образом «Аватар» собирает, причем, невероятные деньги. Не удивлюсь в обоих случаях – или он провалится, или займет как минимум третью строчку, собрав более полутора миллиарда долларов. Судя по корреляции просмотров трейлеров, ощущение, что весь мир ждёт премьеры, но при этом обсуждения никакого нет. Что касается длительности, то она не отпугнет зрителей, они уже привыкли, что идут на мега-представление от Джеймса Кэмерона, невероятные эффекты. В данном случае минимум зрителей смотрят на хронометраж», - заключил Евгений Баженов.