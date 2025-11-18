Непредсказуемость Кэмерона подогрела интерес к триквелу «Аватара»

Третью часть фантастической саги может ждать в прокате как провал, так и невероятные сборы, заявил НСН блогер и кинокритик BadComedian.

Эпический научно-фантастический фильм «Аватар» - это настолько специфическая кинопродукция, что предсказать будущее третьей части саги в прокате практически нереально - это может быть как суперуспех, так и провал. Об этом НСН в комментарии заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Мировая премьера третьей части саги «Аватар» Джеймса Кэмерона (с подзаголовком «Огонь и пепел») состоится 19 декабря 2025 года. Продолжительность фильма составит 3 часа 15 минут, что делает его самым длинным проектом во вселенной «Аватар» - вторая часть «Путь воды» была на три минуты короче. Руководство Disney рассчитывает как минимум на $2 млрд сборов.

«Я вообще не понимаю, как это работает с «Аватаром». Удивительный феномен, в первую очередь, связан с режиссером Джеймсом Кэмероном. Первый фильм можно назвать частичной революцией жанра, трёхмерная графика, невероятно было для того времени. Но после этого интерес угас из-за долгого перерыва между первым и вторым фильмами, однако, судя по показателям, именно второй «Аватар» заработал огромное количество денег, сборы были невероятные», - отметил собеседник НСН.

Российская неофициальная премьера назначена на 25 декабря. Скорее всего, картина попадет в прокат в некоторых кинозалах по схеме "предсеансного обслуживания". BadComedian обратил внимание, что ожидания и фактический результат в случае «Аватара» не работают.

«Я не вижу в кругах своего общения, в каналах, в которых сижу, какого-то хайпа, по ощущениям, он вообще ничего не должен собрать, но по факту – жизнь показывает, что каким-то образом «Аватар» собирает, причем, невероятные деньги. Не удивлюсь в обоих случаях – или он провалится, или займет как минимум третью строчку, собрав более полутора миллиарда долларов. Судя по корреляции просмотров трейлеров, ощущение, что весь мир ждёт премьеры, но при этом обсуждения никакого нет. Что касается длительности, то она не отпугнет зрителей, они уже привыкли, что идут на мега-представление от Джеймса Кэмерона, невероятные эффекты. В данном случае минимум зрителей смотрят на хронометраж», - заключил Евгений Баженов.

Режиссер объяснил, почему назвал третью часть картины именно так. «Огонь может символизировать ненависть, насилие, травму, злоупотребление властью. Пепел символизирует последствия этого — горе и необходимость жить с содеянным», — рассказал Кэмерон. Судя по трейлерам, сюжет противопоставляет семью Салли и «Народ пепла».

Фильм выйдет спустя три года после релиза второй части, которая собрала 2,3 миллиарда долларов в мировом прокате. Первый «Аватар» вышел в 2009 году. на При этом на 2029 и 2031 годы уже запланированы четвёртая и пятая части, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Capital Pictures
