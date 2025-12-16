СМИ: Состояние режиссера Джеймса Кэмерона превысило $1 миллиард
Состояние канадского режиссера Джеймса Кэмерона превысило $1 миллиард, следует из оценки Forbes. Основную часть капитала ему принесли кассовые фильмы, включая «Титаник» и франшизу «Аватар».
По данным издания, с 1980-х годов картины Кэмерона суммарно собрали в мировом прокате почти $9 миллиардов. Существенную долю этих доходов режиссер получил как автор и продюсер проектов. К ключевым работам, обеспечившим рост его состояния, Forbes относит серии «Аватар», «Терминатор» и «Чужой», а также фильм «Титаник».
Сам Кэмерон публично не соглашается с оценкой своего благосостояния. В интервью журналисту Мэттью Беллони он заявил, что не считает себя миллиардером, подчеркнув, что не заключал крупных финансовых сделок и, по его словам, «не тратил ни копейки за последние 30 лет».
Forbes отмечает, что значительные расходы режиссера, в том числе на подводные исследования для съемок «Титаника» и вложения собственных средств ради сохранения творческого контроля, компенсируются прибылью от проката, доходами от лицензирования тематических парков и игрушек, а также стоимостью продюсерской компании Lightstorm Entertainment, передает «Радиоточка НСН».
