СМИ: Состояние режиссера Джеймса Кэмерона превысило $1 миллиард

Сам Кэмерон публично не соглашается с оценкой своего благосостояния. В интервью журналисту Мэттью Беллони он заявил, что не считает себя миллиардером, подчеркнув, что не заключал крупных финансовых сделок и, по его словам, «не тратил ни копейки за последние 30 лет».

Forbes отмечает, что значительные расходы режиссера, в том числе на подводные исследования для съемок «Титаника» и вложения собственных средств ради сохранения творческого контроля, компенсируются прибылью от проката, доходами от лицензирования тематических парков и игрушек, а также стоимостью продюсерской компании Lightstorm Entertainment, передает «Радиоточка НСН».

