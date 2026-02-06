«Очевидно, что если Китай широко применяет строительные 3D-принтеры, по крайней мере, для ИЖС, это может быть вполне полезная история. Причем эта технология может быть использована и для нежилых помещений. Более того, в России уже есть индивидуальные дома, построенные при помощи 3D-принтеров. Такие технологии помогают заменить тяжелый низкоквалифицированный рабочий труд механизированным и повысить производительность труда. Это, наверное, самый главный фактор. С учетом того, что сегодня главная проблема строительства — это отсутствие рабочей силы, стоимость которой за последние годы выросла вдвое, это один из критических моментов. У нас 70% того, что было построено в 2025 году, — это ИЖС, соответственно, это интересная история. Кроме того, 3D-принтеры могут использовать разные материалы, поэтому в любом случае надо смотреть на все эти технологии. Насколько сильно они помогут сэкономить, пока сказать сложно», — сказал Апрелев.

Собеседник НСН добавил, что частично технологии, используемые в 3D-принтерах, сегодня применяются и при строительстве многоэтажных домов.

«В любом случае реализация начнется с ИЖС, но какие-то технологии, используемые в 3D-принтерах, уже применяются при возведении многоэтажных домов. Но сами 3D-принтеры позволяют возводить максимум двухэтажные строения, потому что в них нет армирования», — отметил эксперт.

В заключение Апрелев указал на то, что эксперимент с 3D-печатью поможет составить определенные требования к материалам и к контролю качества.

«Эксперимент не может быть разовым. Это приспособление технологии под российский климат, специфические возможности, требования к сейсмоустойчивости, к огнеупорности. Есть много нюансов, которые нужно будет учитывать. Полагаю, ведутся какие-то научные работы, экспериментальные, опытные истории», — подытожил он.

Ранее в Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

