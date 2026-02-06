Китай уже строит: Когда 3D-принтеры заменят людей при строительстве частных домов
Сегодня 3D-принтеры уже используются при строительстве частных домов в России, при этом пока они позволяют строить лишь двухэтажные здания, сказал НСН Константин Апрелев.
Технологии 3D-печати уже постепенно внедряются в индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), со временем они позволят заменить тяжелый физический труд и сэкономить на рабочей силе. Об этом НСН заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил провести эксперимент по тестированию технологий 3D-печати в строительстве. Об этом сообщило издание «Ведомости». Для этого он предложил ввести экспериментально-правовой режим, который назвал «регуляторной песочницей». По мнению Апрелева, сегодня 3D-принтеры могут успешно использоваться в ИЖС.
«Очевидно, что если Китай широко применяет строительные 3D-принтеры, по крайней мере, для ИЖС, это может быть вполне полезная история. Причем эта технология может быть использована и для нежилых помещений. Более того, в России уже есть индивидуальные дома, построенные при помощи 3D-принтеров. Такие технологии помогают заменить тяжелый низкоквалифицированный рабочий труд механизированным и повысить производительность труда. Это, наверное, самый главный фактор. С учетом того, что сегодня главная проблема строительства — это отсутствие рабочей силы, стоимость которой за последние годы выросла вдвое, это один из критических моментов. У нас 70% того, что было построено в 2025 году, — это ИЖС, соответственно, это интересная история. Кроме того, 3D-принтеры могут использовать разные материалы, поэтому в любом случае надо смотреть на все эти технологии. Насколько сильно они помогут сэкономить, пока сказать сложно», — сказал Апрелев.
Собеседник НСН добавил, что частично технологии, используемые в 3D-принтерах, сегодня применяются и при строительстве многоэтажных домов.
«В любом случае реализация начнется с ИЖС, но какие-то технологии, используемые в 3D-принтерах, уже применяются при возведении многоэтажных домов. Но сами 3D-принтеры позволяют возводить максимум двухэтажные строения, потому что в них нет армирования», — отметил эксперт.
В заключение Апрелев указал на то, что эксперимент с 3D-печатью поможет составить определенные требования к материалам и к контролю качества.
«Эксперимент не может быть разовым. Это приспособление технологии под российский климат, специфические возможности, требования к сейсмоустойчивости, к огнеупорности. Есть много нюансов, которые нужно будет учитывать. Полагаю, ведутся какие-то научные работы, экспериментальные, опытные истории», — подытожил он.
Ранее в Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
