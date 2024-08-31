Больше «Маши» и «Богатырей»: Полнометражный «Лунтик» побил рекорд до премьеры

РЕКОРД ДО ПРЕМЬЕРЫ

Однако «Лунтику. Возвращение домой» удалось поставить рекорд еще до начала старта проката. Так, к 28 августа предпродажи картины по мотивам мультсериала составили 4,2 млн рублей. По данным источника, эти показатели превысили даже цифры таких российских мультфильмов, как «Финник», «Маша и медведь в кино: Скажите «Ой!», а также «Три богатыря. Ни дня без подвига».

По сюжету новой ленты друзья Лунтика кузнечик Кузя, Пчеленок, гусеницы Вупсень и Пупсень решают помочь «космической пчеле» найти маму и вернуться обратно на Луну.

До этого создатель полнометражного «Лунтика», дважды номинант на премию «Оскар», режиссер и мультипликатор Константин Бронзит рассказал в беседе с НСН о госфинансировании проекта.