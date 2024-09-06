Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов

Список был составлен на основе количества обнаруженных в сети нелегальных копий. Вторую строчку в ТОП-10 занял фильм-катастрофа «Смерч 2», а третье место досталось хоррору «Тихое место: День первый».

Далее в списке расположились «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий Я - 4», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что в России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».