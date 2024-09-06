Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов

Боевик «Союз» с Хэлли Берри и Марком Уолбергом возглавил список самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. Об этом сообщает компания F.A.С.С.T.

«Супергерои против девочек!»: Пиратский релиз «Дэдпула и Росомахи» бросил вызов «Барби»

Список был составлен на основе количества обнаруженных в сети нелегальных копий. Вторую строчку в ТОП-10 занял фильм-катастрофа «Смерч 2», а третье место досталось хоррору «Тихое место: День первый».

Далее в списке расположились «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий Я - 4», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что в России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // MAKRUS MMA
ТЕГИ:ПиратыРейтингФильмКино

Горячие новости

Все новости

партнеры