Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов
Боевик «Союз» с Хэлли Берри и Марком Уолбергом возглавил список самых популярных фильмов у российских пиратов в августе 2024 года. Об этом сообщает компания F.A.С.С.T.
Список был составлен на основе количества обнаруженных в сети нелегальных копий. Вторую строчку в ТОП-10 занял фильм-катастрофа «Смерч 2», а третье место досталось хоррору «Тихое место: День первый».
Далее в списке расположились «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий Я - 4», «Собиратель душ», «Другой финал», «Джекпот» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что в России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США выделили новый пакет военной помощи Украине на $250 миллионов
- Израильская фигуристка не поддержала отстранение россиян от соревнований
- Телеведущая Яна Чурикова назвала ответственных артистов в России
- Суд отправил под домашний арест зампреда правительства Ивановской области
- Электричка и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге
- Дуров: Количество платных подписчиков Telegram достигло 10 миллионов
- Феминистка Маршенкулова пополнила список иноагентов
- Матч сборных России и Таиланда могут отменить из-за тайфуна
- Бакальчук: Заявление «Яндекса» подтвердило верность объединения Wildberries и Russ
- СК предъявил обвинение в получении взятки генерал-майору Муминджанову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru