«Головоломка-2», «Гадкий я-4» и Эдди Мерфи: Пираты побили официальный прокат в России
Мультфильм «Головоломка-2» вошел в десятку самых кассовых каартин в мире, опередив «Мстителей».
Последнее время в России большие кассовые сборы наблюдались у фильмов неофициального проката. Причем основные рекорды били именно анимационные картины. При этом некоторые представители индустрии считают, что это спасает российские кинотеатры от закрытия, а некоторые наоборот предлагают принять ужесточающие законы для проката иностранного кино в стране.
МУЛЬТЯШКИ ПОБИЛИ «МСТИТЕЛЕЙ»
Накануне стало известно, что продолжение мультфильма студии Pixar «Головоломка» вошло в десятку самых кассовых фильмов в истории, опередив «Мстителей». Соответствующие данные опубликованы в обновленном рейтинге IMDb.
В мировом прокате «Головоломка-2» уже заработала $1 млрд 153 млн. При этом «Мстители» смогли собрать $1 млрд 152 млн, но потеряли свое место в ТОП-10. Рейтинг самых кассовых картин в истории до сих пор возглавляет фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» со сборами почти в $3 млрд.
В конце июля «Головоломка-2» режиссера Келси Манна официально стала самым кассовым анимационным фильмом в истории. Картине удалось обойти по мировым сборам даже «Холодное сердце-2» и самый кассовый игровой фильм 2023 года — «Барби».
Продолжению «Головоломки» удалось побить рекорды сборов ее создателя — студии Pixar. По информации издания Deadline, по кассе картина обошла «Суперсемейку» со сборами в $1,24 млрд, которую долгое время считали самой успешной работой студии.
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ УСПЕХ
«Головоломку-2» официально не демонстрируют в кинотеатрах России, однако ее пиратские показы несколько недель возглавляли список самых успешных релизов в стране. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», проект Pixar собрал в российском прокате примерно 130 млн рублей. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев считает, что «Головоломка-2» вполне мог бы собрать в российском прокате 2 млрд рублей.
«Фильм очень востребованный, на нем выросли два поколения. Это действительно уникальный бренд для Pixar, для Disney, это абсолютно универсальная история, которую любят по всему миру. Этот фильм действительно везде ставит рекорды, показывает потрясающие цифры. Конечно, упущенные российские сборы — болезненная потеря для кинокомпании. Россия всегда давала в рамках мировых сборов по каждому фильму от 2% (в основном от 2% до 3%). Естественно, это достаточно существенный момент для каждой студии — потерять даже эти несколько процентов», - объяснил он в беседе с НСН.
В начале июля прокат в СНГ без РФ и Белоруссии возглавил и другой американский мультфильм — «Гадкий я-4». При этом картина также не вышла в официальный прокат в России, как и «Головоломка-2». За первые выходные проката продолжение «Гадкого я» в СНГ собрало почти 84 млн рублей, обойдя тогда даже новую «Головоломку».
При этом популярность пиратских версий зарубежного кино в России касается не только мультфильмов. Так, 2 августа издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило, что продолжение знаменитой франшизы с Эдди Мерфи «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» по итогам июля возглавило десятку самых популярных фильмов у российских пиратов. Второй по числу нелегальных копий, найденных в российском сегменте интернета, стала картина «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Тройку лидеров-пиратов замкнул криминальный триллер «Последняя остановка в округе Юма».
В ТОП-10 также вошли фильмы «Дэдпул и Росомаха», «Смотрители», «Планета обезьян: Новое царство», «Список подозреваемых», «Шпион на всю голову», «Плохие парни 4: До конца» и «Падение империи».
Между тем, главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская считает, что подавляющее большинство отечественных премьер 2024 года не оправдали ожиданий, и, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются.
«Принципиально не работают с нелегальным контентом Объединенная киносеть “Формула Кино / Синема Парк” и “КАРО”. Остальные кинотеатры так или иначе работают в отсутствии крупных российских релизов. Конечно, можно запретить нелегальный показ, но тогда надо отдавать себе отчет в том, что, по сути, это все равно, что запретить кинотеатры. Пока у российских продюсеров не будет достаточного количества контента для того, чтобы обеспечивать кинотеатры бесперебойной работой в течение всего года, говорить об отказе от нелегальных показов еще очень рано», - заметила она в беседе с НСН.
В свою очередь председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с НСН наоборот предложил обязать кинотеатры платить за показ иностранных фильмов. По его словам, если в России примут аналог белорусского закона о показе фильмов из недружественных стран, то больше не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный.
«Нам надо принять закон, как в Белоруссии. Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном - летом, то еще 1,5 года назад издали закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определенные суммы за показ иностранного контента. У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок. Тогда все опять у нас пойдет здорово. Не будет вот этих историй с предсеансовым обслуживанием. Исторически летом российское кино не заходило. С учетом того, что мы четыре года отучали людей летом ходить в кино, то сейчас мы просто пожинаем эти плоды и понимаем, что летом идет спад», - пояснил он.
В начале 2023 года в Белоруссии был принят закон, который разрешает в стране показ фильмов, сериалов и музыки из недружественных государств без согласия правообладателя. При этом ему должно выплачиваться вознаграждение. Но, если оно не будет востребовано в течение трех лет, средства будут перечислены в белорусский бюджет,
Ранее российский писатель, сценарист и продюсер Олег Рой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что задача создателей проекта «Русские супергерои» — через персонажей, взятых из русского фольклора, приобщить детей к истории своей страны и рассказать о выдающихся героях прошлого и будущего.
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