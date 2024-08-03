«Головоломка-2», «Гадкий я-4» и Эдди Мерфи: Пираты побили официальный прокат в России

Продолжению «Головоломки» удалось побить рекорды сборов ее создателя — студии Pixar. По информации издания Deadline, по кассе картина обошла «Суперсемейку» со сборами в $1,24 млрд, которую долгое время считали самой успешной работой студии.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ УСПЕХ

«Головоломку-2» официально не демонстрируют в кинотеатрах России, однако ее пиратские показы несколько недель возглавляли список самых успешных релизов в стране. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», проект Pixar собрал в российском прокате примерно 130 млн рублей. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев считает, что «Головоломка-2» вполне мог бы собрать в российском прокате 2 млрд рублей.

«Фильм очень востребованный, на нем выросли два поколения. Это действительно уникальный бренд для Pixar, для Disney, это абсолютно универсальная история, которую любят по всему миру. Этот фильм действительно везде ставит рекорды, показывает потрясающие цифры. Конечно, упущенные российские сборы — болезненная потеря для кинокомпании. Россия всегда давала в рамках мировых сборов по каждому фильму от 2% (в основном от 2% до 3%). Естественно, это достаточно существенный момент для каждой студии — потерять даже эти несколько процентов», - объяснил он в беседе с НСН.