Сон по следам Лимонова: На ММКФ представили «Песни джиннов»
Режиссер Роман Михайлов рассказал, что советовал индийским актерам в процессе подготовки к съемкам картины «Песни джиннов» посмотреть фильмы Андрея Тарковского, при этом работа над фильмом в Индии во многом была во власти мистики Варанаси.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) продолжает знакомить зрителя с фильмами программы. Помимо основного конкурса из 13 картин аудитории доступны и «Русские премьеры».
В 2026 году в эту программу вошло семь фильмов, включая «Песни джиннов» Романа Михайлова. Премьера для зрителей состоялась 18 апреля, а днем ранее картину представили и журналистам. При этом в день пресс-показа в зале не было ни одного свободного места. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
СИМВОЛИЧНЫЙ ТРАНС
«Песни джиннов» - третий фильм Михайлова, снятый в Индии, после «Жар-птицы» и «Надо снимать фильмы о любви». Картина также – первый международный проект в карьере режиссера, снятый в копродукции с индийским продакшном Respect India Entertainment и профессиональными индийскими актерами.
Лента, представленная на ММКФ, разделена на четыре главы. По сюжету две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь. Параллельно события развиваются на Гоа, где готовится музыкальное мероприятие с участием звезд российской эстрады. Среди российских актеров в кадре можно увидеть Викторию Мирошниченко («Дылда»), Анастасию Негинскую («Первый номер»), Владимира Трушникова («Беспринципные», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а также телеведущую Светлану Бондарчук и певицу Юлию Волкову из t.A.T.u.
Как и в предыдущих работах Михайлова, в «Песнях джиннов» представлено много отсылок и символики. Отдельное внимание неслучайно уделили музыке. В индийской мифологии пение джиннов часто описывается как нечто, вводящее людей в состояние транса. В прошлых работах Михайлов уже обращался к эксперименту перенесения снов в реальность. В новом фильме без этого, кажется, тоже не обошлось. Как отметила творческая команда проекта в рамках пресс-конференции после показа, «Песни джиннов» - волшебные. При этом столь авторское высказывание может удивить тех, кто привык к стандартным, конвенциональным формам кинематографа.
Как рассказала Михайлов, на съемках картины происходило много странного. Не обошлось без поразительных совпадений. К примеру, обе актрисы фильма, Виктория Мирошниченко и Анастасия Негинская в прошлом сыграли жену Эдуарда Лимонова Елену Щапову, но выяснилось это уже после утверждения артисток в проект. Сам Лимонов, напомнил режиссер, незадолго до смерти планировал приехать в город Варанаси, даже купил билеты, но затем отказался от поездки.
«Там незримо присутствует Лимонов. В лабиринтах Варанаси оказались две девушки, которые сыграли одну и ту же роль его любви из молодости, они бродят и рассуждают о нем. Это сценарий, но прописанный не мной. Этот сценарий прописывался кем-то другим, а мы были какими-то проводниками», - поделился Роман Михайлов.
Актриса Анастасия Негинская в свою очередь призналась, что изначально отнеслась к съемкам фильма, как к путешествию навстречу неизвестному. При этом в Индию она приехала с ожиданием чего-то, возможно, ужасного. Но Варанаси принял съемочную группу удивительно тепло.
«Мы проводили неделю, словно в деревне у бабушки со встречей Нового года и рождества», - поделилась артистка.
В КОНТЕКСТЕ ТАРКОВСКОГО
Компанию российским артистам составили звезды Болливуда Манасви Мамгаи («Суд») и Вьом Ядав («Гарми»). По словам Михайлова, на площадке не было трудностей взаимодействия, говорили в основном на английском и хинди, режиссер хорошо знает этот язык.
Поскольку киноопыт многообразен, и фильмы разных культур отличаются друг от друга, Михайлов посоветовал индийским актерам перед началом совместной работы посмотреть советское кино. Сам режиссер заметил, что воспитывался именно на подобном кинематографе, потому ему сложно смотреть иные картины, в том числе голливудские.
«Мне тяжело смотреть голливудские фильмы. Требуется серьезнейшая работа, усидчивость. Надо заставлять себя. Недавно посмотрел голливудские фильмы, которые были номинированы на "Оскар". Не могу сказать, что это каждый раз пытка, там, несомненно, было много интересного, но это другие ритмы. Я воспитывался на советских фильмах, а первое голливудское кино посмотрел в семь лет», - объяснил он.
Для погружения в общекультурные и ритмические контексты Манасви Мамгаи, среди прочего, посмотрела фильм «Зеркало» Тарковского. По словам актрисы, картина произвела на нее неизгладимое впечатление.
«Я никогда не смотрела эти фильмы раньше. Признаюсь, сначала мне было сложно их понять, но они наполняли меня чувствами. Это был важный для меня опыт. После того, как я, как актриса приняла участие в съемках подобной глубины, думаю, я лучше их понимаю», - заметила она.
ИЗ БОЛЛИВУДА В ВАРАНАСИ
В «Песнях джиннов» Мамгаи сыграла актрису, сбежавшую из Америки в ашрам (обитель) в Варанаси. Сама артистка, к слову, имеет опыт работы как в Болливуде, так и в Голливуде, и является со-основателем международной продакшн-компании 32RED Entertainment. В беседе со специальным корреспондентом НСН она отметила, что опыт работы с Михайловым стал для нее освобождающим.
«Насколько я знаю, съемки этого фильма были более организованны, чем предыдущие фильмы Романа, был задействован большой продакшн. Мы знали, что мы снимаем, где снимаем. Определенная структура была. Роман Михайлов попросил меня рассказать монолог о сне. Я спросила, о каком, и он ответил: "Просто расскажи". Я говорила, что придет на ум, а потом сильно удивилась, услышав свой голос в трейлере. Для меня это был очень освобождающий опыт, потому что на съемках нам часто говорят, что делать. А здесь просто указывают – такая тема, такое настроение, дальше – делай, что хочешь», - заявила она.
В декабре 2025 года Россия и Индия поддержали идею расширения двустороннего сотрудничества в киноиндустрии, в том числе в развитии совместного кинопроизводства и взаимном участие в международных кинофестивалях. В марте 2026 года же сообщалось, что «Газпром-Медиа Холдинг» и индийская компания Eleeanora Images Privet Limited заключили соглашение о сотрудничестве. Мамгаи допустила, что любопытным результатом сотрудничества Индии и России могли бы стать фильмы, которые зритель мог бы ассоциировать с Болливудом.
«Мне кажется, ради веселья россиянам было бы интересно посмотреть традиционные индийские фильмы с песнями, танцами, богатыми костюмами. У нас есть глубокая музыкальная, танцевальная традиция и специальные костюмы для различных танцев. Мы снимаем экспериментальное кино, но мне кажется, россиянам было бы интересно посмотреть и наши традиционные фильмы», - сказала она.
В свою очередь актер Вьом Ядав, который в дни ММКФ впервые оказался в Москве, отметил, что его соотечественники очень удивляются, узнав, что в «Песнях джиннов» нет песен.
«Песни – обязательный элемент фильмов в Болливуде. Эта картина называется "Песни джиннов", но песен в нем нет. Такой фильм для моих соотечественников – непривычен. Эта картина способствует тому, чему вообще кино должно способствовать, - сближает культуры и людей», - поделился он.
Артиста тоже отчасти удивил подход режиссера Михайлова к съемкам.
«В Болливуде мы не начинаем съемки, пока все полностью не прописано и не готов сценарий. А в этом случае часто было так, что Роман просто подходил и говорил: "Пойди, поговори с этим персонажем или человеком". Даже не уточнял, о чем нужно говорить. Импровизация была на новом для меня новом уровне, 80% того, что мы делали, было импровизацией. Мне понравилась эта работа», - рассказал он специальному корреспонденту НСН.
СКАЗКА ИЗ ВАРАНАСИ
Отдельное внимание в фильме уделяется Варанаси – одному из древнейших городов мира и священному месту в индуизме. Ядав, рожденный в этом городе, отметил, что изначально был верующим человеком, и было особенно приятно вернуться в столь сакральное место.
Это же отмечает и Роман Михайлов, говоря о том, что на съемках в Варанаси не обошлось без чуда. В прошлом режиссер в течение многих лет изучал русские сказки и разную драматургию, включая восточную.
«Только в прошлом году понял, что корень сказок в расколдовывании мира с помощью любви. Эта любовь может проявляться как милосердие, нежность, какое-то трепетное отношение к человеку или Богу. Евангелие об этом, сказки об этом, большая часть кинематографа об этом», - заметил режиссер.
По словам Михайлова, у двух актрис и оператора, которые бродят по Варанаси, есть глубокая связь и общее прошлое. У них все построено на искрах, которые то разгораются, то гаснут. К концу фильма их история приходит к неожиданной точке.
«Происходит нечто крайне странное, что мне трудно объяснить. Это сказка о чуде воскрешения, победе над смертью. О каких-то волшебных песнях, которые звучат в воздухе. Эта сказка меня настолько захватила, что пропал контроль над ней, пришлось прыгнуть в течение и отдаться потоку повествования», - заявил он.
Почти все сказки наполнены бредом, добавляет Михайлов. Именно такой подход к истории, по словам режиссера, позволяет донести сокровенную мысль.
«Если мы расскажем нечто сокровенное без бреда, это как появление обнаженного человека на публике, вызовет недоумение. Сказка одевается в нечто очень странное, привлекает волшебные предметы, привлекает превращение в животных. Множество совершенно сомнительных сюжетов, которых нет в человеческом опыте, чтобы проявить свою суть, чтобы в конце случилось чудо. Бред служит одеждой для сказки, за ним хранится нечто живое и дрожащее», - уточняет Михайлов.
Ранее в интервью НСН режиссер отмечал, что «Песни джиннов» завершат цикл, в который также вошли картины «Жар-птица» и «Надо снимать фильмы о любви». Однако творческие планы на этом не заканчиваются. Как сообщила продюсер Юлия Витязева, для съемок следующего фильма Михайлов намерен отправиться в Бенгалию.
