СИМВОЛИЧНЫЙ ТРАНС



«Песни джиннов» - третий фильм Михайлова, снятый в Индии, после «Жар-птицы» и «Надо снимать фильмы о любви». Картина также – первый международный проект в карьере режиссера, снятый в копродукции с индийским продакшном Respect India Entertainment и профессиональными индийскими актерами.

Лента, представленная на ММКФ, разделена на четыре главы. По сюжету две актрисы блуждают по улицам Варанаси в новогоднюю ночь. Параллельно события развиваются на Гоа, где готовится музыкальное мероприятие с участием звезд российской эстрады. Среди российских актеров в кадре можно увидеть Викторию Мирошниченко («Дылда»), Анастасию Негинскую («Первый номер»), Владимира Трушникова («Беспринципные», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а также телеведущую Светлану Бондарчук и певицу Юлию Волкову из t.A.T.u.

Как и в предыдущих работах Михайлова, в «Песнях джиннов» представлено много отсылок и символики. Отдельное внимание неслучайно уделили музыке. В индийской мифологии пение джиннов часто описывается как нечто, вводящее людей в состояние транса. В прошлых работах Михайлов уже обращался к эксперименту перенесения снов в реальность. В новом фильме без этого, кажется, тоже не обошлось. Как отметила творческая команда проекта в рамках пресс-конференции после показа, «Песни джиннов» - волшебные. При этом столь авторское высказывание может удивить тех, кто привык к стандартным, конвенциональным формам кинематографа.

Как рассказала Михайлов, на съемках картины происходило много странного. Не обошлось без поразительных совпадений. К примеру, обе актрисы фильма, Виктория Мирошниченко и Анастасия Негинская в прошлом сыграли жену Эдуарда Лимонова Елену Щапову, но выяснилось это уже после утверждения артисток в проект. Сам Лимонов, напомнил режиссер, незадолго до смерти планировал приехать в город Варанаси, даже купил билеты, но затем отказался от поездки.

«Там незримо присутствует Лимонов. В лабиринтах Варанаси оказались две девушки, которые сыграли одну и ту же роль его любви из молодости, они бродят и рассуждают о нем. Это сценарий, но прописанный не мной. Этот сценарий прописывался кем-то другим, а мы были какими-то проводниками», - поделился Роман Михайлов.

Актриса Анастасия Негинская в свою очередь призналась, что изначально отнеслась к съемкам фильма, как к путешествию навстречу неизвестному. При этом в Индию она приехала с ожиданием чего-то, возможно, ужасного. Но Варанаси принял съемочную группу удивительно тепло.

«Мы проводили неделю, словно в деревне у бабушки со встречей Нового года и рождества», - поделилась артистка.