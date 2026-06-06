В колледжах России появится несколько новых специальностей

Новые профессии и специальности, соответствующие потребностям рынка труда, появляются в системе среднего профессионального образования России ежегодно, в 2026 году колледжи начнут подготовку по ряду новых направлений. Об этом заявил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин в беседе с ТАСС.

По его словам, программы обучения стараются синхронизировать с потребностями на рынке труда.

«В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», - подчеркнул Желонкин.

Замминистра указал, что наиболее популярны у абитуриентов медицинские и педагогические специальности. Кроме того, востребованы связанные со строительством направления.

Между тем омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН призвал вернуть в колледжи профессию официанта.

